Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de mayo de 2026

COGRID PROVINCIAL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR CONTINGENCIAS DEL INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA

​Activan coordinación preventiva ante escenario de incertidumbre climática en la provincia

cogridnatales

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Provincial, instancia encabezada por el Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, y organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED.


La jornada reunió a servicios públicos, municipios y empresas de servicios básicos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional frente a eventuales emergencias durante la temporada invernal.


El Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de esta instancia señalando que “durante la tarde nos reunimos con todos los servicios públicos y también con empresas privadas para enfrentar de manera coordinada el invierno. Tuvimos una presentación del director regional de SENAPRED, quien abordó aspectos técnicos del plan de contingencia, y posteriormente revisamos en detalle el Plan de Invierno de Vialidad, lo que nos permite contar con información concreta sobre rutas, maquinaria disponible, insumos y capacidad operativa. Esta coordinación, especialmente con sectores como salud, es clave para enfrentar de mejor manera las condiciones que se proyectan para este invierno”.


Durante el encuentro se analizaron las principales líneas de acción para enfrentar contingencias asociadas a lluvias, nieve, bajas temperaturas y eventuales afectaciones a servicios básicos.


Por su parte, el Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, enfatizó la relevancia de la anticipación, indicando que “este es un trabajo que debemos realizar con un foco claro: anticiparnos. Hoy existe un escenario de incertidumbre climática, ya que no contamos con un pronóstico estacional definido para los próximos meses, por lo que debemos prepararnos para escenarios complejos como nevadas intensas, lluvias concentradas en cortos periodos o bajas temperaturas prolongadas. El llamado es a la comunidad a prepararse, revisar sus sistemas y actuar con anticipación, ya que la rapidez en la respuesta depende directamente de ese nivel de preparación”.


La incertidumbre climática en el contexto del invierno en Magallanes y Última Esperanza se explica por una combinación de factores técnicos y geográficos que dificultan la proyección precisa de las condiciones meteorológicas a mediano plazo.


El director regional de SENAPRED, explicó que, la Dirección Meteorológica de Chile ha señalado que, para esta temporada, no existe un pronóstico estacional robusto a tres meses, lo que implica que no hay una señal climática dominante (como años claramente secos o lluviosos). En términos técnicos, esto se traduce en un escenario de alta variabilidad atmosférica, donde distintos sistemas pueden imponerse en cortos periodos de tiempo.


Asimismo, la autoridad explicó que estas instancias permiten fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), especialmente en un contexto de instalación de nuevas autoridades y equipos de trabajo en los distintos niveles territoriales.


En la oportunidad también participaron representantes de empresas de servicios básicos, quienes abordaron medidas preventivas para enfrentar el invierno. Desde el sector sanitario, se reforzó el llamado a la comunidad a proteger los medidores de agua, prevenir el congelamiento de cañerías y seguir las recomendaciones disponibles en los canales oficiales de información.

En tanto, desde la Dirección de Vialidad se presentó el Plan de Invierno 2026, que contempla el inicio de operaciones el próximo 15 de mayo, con turnos permanentes, monitoreo de rutas desde primeras horas del día, maquinaria 100% operativa y disponibilidad de insumos como sal y arena para el tratamiento de caminos. Además, se informó sobre la cobertura de la red vial mediante administración directa y apoyo de contratos globales, especialmente en sectores estratégicos de la provincia.


Las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable durante el invierno, considerando condiciones de riesgo como escarcha, nieve y baja visibilidad, especialmente en rutas con curvas, pendientes y sectores de sombra.


Finalmente, se destacó la disposición de las empresas de servicios básicos como, agua, electricidad y gas, para asegurar la continuidad operativa y la atención oportuna ante eventuales contingencias, reforzando así el trabajo coordinado en beneficio de la comunidad.


cogridtdf

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE TEMPORADA INVERNAL EN TIERRA DEL FUEGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

OPERATIVOS MUNICIPALES PERMITIERON DOS DETENCIONES POR PORTE DE ARMA BLANCA

Leer Más

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.

OPERATIVOS SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (5)
nuestrospodcast
bencinas

MINISTRO QUIROZ ANTE POSIBLE ALZA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES: “VAMOS A HACER TODO LO POSIBLE PARA QUE NO SUCEDA”

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
cogridnatales

COGRID PROVINCIAL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR CONTINGENCIAS DEL INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
cuentapublicanatales20252026 (1)

MUNICIPIO DE NATALES RINDE CUENTA DE UNA GESTIÓN ENFOCADA EN EL BIENESTAR DE SUS VECINOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Ojo con la cultura

ESCRITOR MAGALLÁNICO PAVEL OYARZÚN REPASA SU TRAYECTORIA Y ABORDA SU NUEVA NOVELA “VASALLO” EN PUNTA ARENAS