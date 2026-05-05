COGRID PROVINCIAL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR CONTINGENCIAS DEL INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se desarrolló un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Provincial, instancia encabezada por el Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, y organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED.





La jornada reunió a servicios públicos, municipios y empresas de servicios básicos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional frente a eventuales emergencias durante la temporada invernal.

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El Delegado Presidencial Provincial, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de esta instancia señalando que “durante la tarde nos reunimos con todos los servicios públicos y también con empresas privadas para enfrentar de manera coordinada el invierno. Tuvimos una presentación del director regional de SENAPRED, quien abordó aspectos técnicos del plan de contingencia, y posteriormente revisamos en detalle el Plan de Invierno de Vialidad, lo que nos permite contar con información concreta sobre rutas, maquinaria disponible, insumos y capacidad operativa. Esta coordinación, especialmente con sectores como salud, es clave para enfrentar de mejor manera las condiciones que se proyectan para este invierno”.

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Durante el encuentro se analizaron las principales líneas de acción para enfrentar contingencias asociadas a lluvias, nieve, bajas temperaturas y eventuales afectaciones a servicios básicos.

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Por su parte, el Director Regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, enfatizó la relevancia de la anticipación, indicando que “este es un trabajo que debemos realizar con un foco claro: anticiparnos. Hoy existe un escenario de incertidumbre climática, ya que no contamos con un pronóstico estacional definido para los próximos meses, por lo que debemos prepararnos para escenarios complejos como nevadas intensas, lluvias concentradas en cortos periodos o bajas temperaturas prolongadas. El llamado es a la comunidad a prepararse, revisar sus sistemas y actuar con anticipación, ya que la rapidez en la respuesta depende directamente de ese nivel de preparación”.





La incertidumbre climática en el contexto del invierno en Magallanes y Última Esperanza se explica por una combinación de factores técnicos y geográficos que dificultan la proyección precisa de las condiciones meteorológicas a mediano plazo.

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El director regional de SENAPRED, explicó que, la Dirección Meteorológica de Chile ha señalado que, para esta temporada, no existe un pronóstico estacional robusto a tres meses, lo que implica que no hay una señal climática dominante (como años claramente secos o lluviosos). En términos técnicos, esto se traduce en un escenario de alta variabilidad atmosférica, donde distintos sistemas pueden imponerse en cortos periodos de tiempo.

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Asimismo, la autoridad explicó que estas instancias permiten fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), especialmente en un contexto de instalación de nuevas autoridades y equipos de trabajo en los distintos niveles territoriales.

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En la oportunidad también participaron representantes de empresas de servicios básicos, quienes abordaron medidas preventivas para enfrentar el invierno. Desde el sector sanitario, se reforzó el llamado a la comunidad a proteger los medidores de agua, prevenir el congelamiento de cañerías y seguir las recomendaciones disponibles en los canales oficiales de información.

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En tanto, desde la Dirección de Vialidad se presentó el Plan de Invierno 2026, que contempla el inicio de operaciones el próximo 15 de mayo, con turnos permanentes, monitoreo de rutas desde primeras horas del día, maquinaria 100% operativa y disponibilidad de insumos como sal y arena para el tratamiento de caminos. Además, se informó sobre la cobertura de la red vial mediante administración directa y apoyo de contratos globales, especialmente en sectores estratégicos de la provincia.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable durante el invierno, considerando condiciones de riesgo como escarcha, nieve y baja visibilidad, especialmente en rutas con curvas, pendientes y sectores de sombra.

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Finalmente, se destacó la disposición de las empresas de servicios básicos como, agua, electricidad y gas, para asegurar la continuidad operativa y la atención oportuna ante eventuales contingencias, reforzando así el trabajo coordinado en beneficio de la comunidad.



