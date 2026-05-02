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2 de mayo de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CAE ANTE SANTIAGO WANDERERS EN VALPARAÍSO POR EL CAMPEONATO DE PRIMERA

​El equipo magallánico fue derrotado por 7-1 en la fecha 8 del torneo y ya proyecta su próximo encuentro como local en el Gimnasio Fiscal.

Punta Arenas Futsal

Punta Arenas Futsal sufrió una derrota por 7-1 frente a Santiago Wanderers en duelo disputado en el Polideportivo Renato Raggio de Valparaíso, válido por la octava fecha del Campeonato de Primera. El conjunto local logró imponerse con claridad durante el encuentro.

El único gol del equipo magallánico fue convertido por Miguel Almonacid, quien anotó el descuento en un partido donde Punta Arenas no logró sostener el ritmo frente a su rival.

Con este resultado, el equipo ya enfoca su preparación en su próximo compromiso, donde buscará recuperarse ante su público en la capital regional.

Punta Arenas Futsal recibirá el sábado 9 de mayo a Deportes Concepción en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, en un partido clave para sumar puntos en el campeonato.


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