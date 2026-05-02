VECINOS Y GREMIOS CONOCEN DISEÑO DE PISTAS EXCLUSIVAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO EN PUNTA ARENAS

En el marco de un proceso de participación ciudadana, vecinos, gremios y servicios públicos conocieron el proyecto de diseño de pistas exclusivas para el transporte público en Punta Arenas, iniciativa que busca mejorar la movilidad urbana ante la próxima incorporación de 100 buses eléctricos al sistema.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas Alvarado, explicó que la medida responde a la necesidad de optimizar el uso del espacio vial. Según indicó, mientras los vehículos particulares transportan en promedio 1,3 personas, los buses movilizan cerca de 40 pasajeros, lo que refuerza la necesidad de priorizar este tipo de transporte para mejorar tiempos de traslado y puntualidad.

La iniciativa fue presentada en dos instancias participativas: una con servicios públicos y municipales, y otra con organizaciones sociales, donde se realizó un recorrido explicativo del proyecto. En estas actividades se recogieron observaciones, ideas y sugerencias de los asistentes respecto al diseño y su impacto en la ciudad.

Entre los planteamientos, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Raquel Álvarez, valoró la instancia de diálogo y llamó a la participación activa de la comunidad. En tanto, el presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo, enfatizó la importancia de que la demarcación respete el entorno del casco histórico, considerando su valor patrimonial.

El diseño contempla la implementación de 5,4 kilómetros de pistas segregadas, que permitirán la circulación exclusiva de transporte público mayor y menor, además de taxis y transporte escolar. El trazado incluye ejes como avenida Salvador Allende, Independencia, calles 21 de Mayo, Magallanes, Chiloé, Sarmiento y avenida Frei.

El proyecto también considera señalización, demarcación vial, paraderos y cámaras de fiscalización. Actualmente se encuentra en etapa de ingeniería de detalle, con el objetivo de finalizar su diseño a fin de año y avanzar posteriormente en la búsqueda de financiamiento.

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