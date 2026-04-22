Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de abril de 2026

ECOCANJE POR DÍA DE LA TIERRA CONVOCA A VECINOS EN ZONA AUSTRAL

​La actividad municipal reunió a familias en torno al reciclaje y la educación ambiental.

ECOCANJE POR DÍA DE LA TIERRA (2)

Con una activa participación de la comunidad se desarrolló una nueva versión del Ecocanje organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco del Día de la Tierra, actividad realizada en el hall central de Zona Austral y que volvió a posicionarse como un espacio de encuentro en torno al reciclaje y la conciencia ambiental.

La jornada, correspondiente a la versión número 15 de esta iniciativa, convocó a más de un centenar de personas durante la mañana, logrando recolectar más de 50 kilos de residuos reciclables, entre botellas plásticas, vidrio, latas de aluminio y tapitas, aportados por vecinos que se sumaron a esta instancia.

El alcalde Claudio Radonich valoró la consolidación de esta actividad en el tiempo. "Cuando comenzamos esto fue algo bastante tímido y hoy ya es el Ecocanje número 15, con un público que lo espera y participa activamente. Hay familias que se organizan para traer sus residuos, lo que refleja un compromiso real con construir un mejor Punta Arenas", señaló.

La autoridad comunal destacó además el impacto de este tipo de acciones en la cultura ambiental de la ciudad. "Lo que buscamos es que más personas se sumen, pero de una manera entretenida, especialmente los niños. Esto marca una diferencia y nos permite avanzar como una ciudad que hoy es referente en sostenibilidad, no solo en Chile, sino también a nivel continental", agregó.

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, explicó que la actividad incluyó una dinámica educativa que incentivó la participación. "Las personas participan respondiendo preguntas sobre reciclaje, eficiencia energética y cambio climático, lo que les permite acceder a premios. Es una forma lúdica de aprender y reforzar conocimientos", indicó.

En esta versión, el Ecocanje contó con el apoyo de diversas instituciones y empresas que aportaron premios para los asistentes, entre ellas el Colegio Británico, Edelmag, Aguas Magallanes, Gasco y Cervecería Austral, además de la colaboración de Zona Austral como espacio anfitrión.

Desde la comunidad, la iniciativa fue valorada como una instancia necesaria. "Es algo que debería hacerse más seguido. Es muy importante reciclar y que existan estos espacios para fomentar esa práctica", comentó Nicolás Quezada, uno de los participantes.

En tanto, desde Zona Austral destacaron el trabajo conjunto con el municipio en materia ambiental. "Este tipo de actividades permite generar conciencia tanto en trabajadores como en la comunidad. Es un esfuerzo colaborativo que apunta a un objetivo común: aportar al cuidado del medio ambiente", señaló Carolina Bahamonde, jefa de Gestión de Personas.

Finalmente, desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a continuar participando en futuras versiones del Ecocanje y a utilizar los puntos permanentes de reciclaje disponibles en la ciudad, reforzando así una cultura ambiental que sigue creciendo en Punta Arenas.

DÍA DE LA DANZA (3)

MUNICIPIO CELEBRARÁ DÍA DE LA DANZA CON GRAN ESPECTÁCULO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZAN LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL MINVU EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto alcanza un 90 por ciento de avance en la capital regional y forma parte de un contrato mayor que supera los 10 kilómetros de intervención en cuatro comunas de Magallanes.

​El proyecto alcanza un 90 por ciento de avance en la capital regional y forma parte de un contrato mayor que supera los 10 kilómetros de intervención en cuatro comunas de Magallanes.

MINVU - Pavimentación Participativa 33° Llamado_2
nuestrospodcast
postatpaine

POR UNANIMIDAD APRUEBAN ADQUISICIÓN DE NUEVAS AMBULANCIAS PARA TORRES DEL PAINE

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ECOCANJE POR DÍA DE LA TIERRA (2)

ECOCANJE POR DÍA DE LA TIERRA CONVOCA A VECINOS EN ZONA AUSTRAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cocinero1_

EL DESAFÍO DE COCINAR EN LA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CURSO DE ÁRBITROS DE TENIS (2)

MUNICIPIO CONCLUYE CURSO DE ÁRBITROS DE TENIS CON ALTA PARTICIPACIÓN

Michelle Bachelet ONU