ECOCANJE POR DÍA DE LA TIERRA CONVOCA A VECINOS EN ZONA AUSTRAL

Con una activa participación de la comunidad se desarrolló una nueva versión del Ecocanje organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco del Día de la Tierra, actividad realizada en el hall central de Zona Austral y que volvió a posicionarse como un espacio de encuentro en torno al reciclaje y la conciencia ambiental.

La jornada, correspondiente a la versión número 15 de esta iniciativa, convocó a más de un centenar de personas durante la mañana, logrando recolectar más de 50 kilos de residuos reciclables, entre botellas plásticas, vidrio, latas de aluminio y tapitas, aportados por vecinos que se sumaron a esta instancia.

El alcalde Claudio Radonich valoró la consolidación de esta actividad en el tiempo. "Cuando comenzamos esto fue algo bastante tímido y hoy ya es el Ecocanje número 15, con un público que lo espera y participa activamente. Hay familias que se organizan para traer sus residuos, lo que refleja un compromiso real con construir un mejor Punta Arenas", señaló.

La autoridad comunal destacó además el impacto de este tipo de acciones en la cultura ambiental de la ciudad. "Lo que buscamos es que más personas se sumen, pero de una manera entretenida, especialmente los niños. Esto marca una diferencia y nos permite avanzar como una ciudad que hoy es referente en sostenibilidad, no solo en Chile, sino también a nivel continental", agregó.

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, explicó que la actividad incluyó una dinámica educativa que incentivó la participación. "Las personas participan respondiendo preguntas sobre reciclaje, eficiencia energética y cambio climático, lo que les permite acceder a premios. Es una forma lúdica de aprender y reforzar conocimientos", indicó.

En esta versión, el Ecocanje contó con el apoyo de diversas instituciones y empresas que aportaron premios para los asistentes, entre ellas el Colegio Británico, Edelmag, Aguas Magallanes, Gasco y Cervecería Austral, además de la colaboración de Zona Austral como espacio anfitrión.

Desde la comunidad, la iniciativa fue valorada como una instancia necesaria. "Es algo que debería hacerse más seguido. Es muy importante reciclar y que existan estos espacios para fomentar esa práctica", comentó Nicolás Quezada, uno de los participantes.

En tanto, desde Zona Austral destacaron el trabajo conjunto con el municipio en materia ambiental. "Este tipo de actividades permite generar conciencia tanto en trabajadores como en la comunidad. Es un esfuerzo colaborativo que apunta a un objetivo común: aportar al cuidado del medio ambiente", señaló Carolina Bahamonde, jefa de Gestión de Personas.