CONCEJAL JORGE RISCO PROPONE EXIGE PROHIBIR POR BASES EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL FESTIVAL DE LA PATAGONIA

En una entrevista concedida al programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Cultura, Jorge Risco Navarro, abordó los principales desafíos que enfrenta la gestión cultural de la comuna, poniendo el acento en la necesidad de adaptar el tradicional Festival Folclórico en la Patagonia a los desafíos que imponen las nuevas tecnologías.

El debate de la Inteligencia Artificial en el folclore

El concejal Risco manifestó una firme postura respecto a la irrupción de herramientas digitales en los procesos de composición del certamen. Tras participar activamente en el monitoreo de los prefestivales realizados en Río Gallegos y Río Grande (Argentina), la autoridad advirtió sobre el riesgo de no contar con normativas claras para las próximas ediciones.

"La tecnología avanza, pero no puede sobrepasar la creatividad del ser humano. Ya tenemos las canciones clasificadas y, afortunadamente, en los prefestivales argentinos no se detectó este uso, pero es una línea muy delgada. El próximo año se debe integrar explícitamente la prohibición o regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en las bases del festival", sentenció Risco.

La autoridad advirtió que la falta de herramientas de fiscalización municipal podría decantar en reclamos legítimos por parte de los autores y compositores tradicionales. "Es un desafío para los equipos de gestión. Hoy existen softwares capaces de detectar si un archivo de audio fue generado artificialmente y el municipio debe evaluar su implementación para resguardar la transparencia y el valor de nuestra identidad" añadió, ejemplificando en vivo la velocidad de estas tecnologías al exhibir un tema musical de prueba creado por IA en menos de cinco minutos durante el transcurso del programa radial.

Reestructuración de la Casa Azul del Arte y Talleres Municipales

Durante la instancia, Risco adelantó que este viernes se desarrollará una nueva sesión de la Comisión de Cultura para revisar, entre otros puntos, la solicitud de la Fundación Cultural respecto a la nueva Escuela Municipal de Arte y Cultura, iniciativa que actualmente beneficia a cerca de 700 alumnos a través de 30 talleres gratuitos.

El concejal enfatizó la importancia de fiscalizar los compromisos adquiridos por la administración local: "El alcalde se comprometió a que el histórico nombre de 'Casa Azul del Arte' se mantendrá vigente en esta nueva estructura formativa". Además, Risco detalló que ha propuesto formalmente expandir la oferta programática incorporando una línea de "Artes y Oficios" que rescate labores tradicionales de la comunidad magallánica, tales como talleres de zapatería o talabartería, sugiriendo asimismo coordinar una mesa técnica de orientación junto al Ministerio de Educación.

Luces y sombras en la red de bibliotecas comunales

Respecto a la infraestructura de lectura, el edil calificó la nueva Biblioteca 114 del Barrio 18 de Septiembre como "una verdadera joyita y una de las más modernas del país". El espacio de tres pisos, que abrirá oficialmente sus puertas a la comunidad el próximo 10 de junio, cuenta con mayor metraje que el centro cultural de la comuna y promete ser un polo de encuentro primordial para investigadores, escritores, jóvenes y niños.

Sin embargo, Risco criticó la falta de planificación integral y el centralismo en la toma de decisiones que derivó en el cierre definitivo de la histórica Biblioteca Gabriela Mistral (ex Sara Braun, posteriormente trasladada a calle 21 de Mayo). "Mientras en el resto de Chile se abren bibliotecas, en Punta Arenas estamos cerrando una. Nos enteramos de esto directamente en sesión de consejo. La justificación de la baja afluencia responde a que no se hizo un trabajo eficiente de promoción en su última ubicación, por lo que exigiré un plan integral de desarrollo para que ningún sector pierda sus espacios de lectura", concluyó.

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