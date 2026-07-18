INACH COMPLETA EXITOSA MISIÓN DE PLANEADOR SUBMARINO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO PREPARACIÓN PARA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA

El Instituto Antártico Chileno (INACH) completó con éxito una misión de prueba con un vehículo autónomo submarino tipo glider en el estrecho de Magallanes, como parte de los preparativos para la 63.ª Expedición Científica Antártica (ECA 63). La campaña se desarrolló entre el 10 y el 12 de julio, con un recorrido de cerca de 37 kilómetros entre el sur de Punta Arenas y Porvenir, registrando variables oceanográficas como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fluorescencia, turbidez y velocidad de las corrientes.

La investigadora del INACH y coordinadora del proyecto, Lorena Rebolledo, explicó que la misión permitió validar tanto el desempeño del vehículo como la capacidad del equipo para operar en condiciones complejas de navegación. Durante el trayecto, fue necesario alternar entre el pilotaje automático y maniobras manuales debido a la intensidad de las corrientes. La especialista destacó que este tipo de operaciones no se realizaba en el estrecho de Magallanes desde hace cerca de una década.

El principal objetivo de esta campaña fue preparar el despliegue que se realizará en diciembre en la bahía Fildes, donde un equipo chileno buscará operar por primera vez un glider en aguas antárticas. La misión permitirá obtener información sobre las condiciones oceanográficas en un sector donde se concentran especies como el kril y donde los pingüinos realizan sus desplazamientos para alimentar a sus crías.

La operación en la Antártica requerirá un monitoreo permanente debido a las bajas temperaturas, la presencia de hielo, el tráfico marítimo y las condiciones meteorológicas propias de la temporada. Para ello participará un equipo interdisciplinario integrado por científicas, científicos, personal logístico y especialistas en pilotaje, con apoyo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), la Tercera Zona Naval y la Capitanía de Puerto de Punta Arenas. El proyecto es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del concurso FONDEQUIP Mediano 2022.

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