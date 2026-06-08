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8 de junio de 2026

INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES BRASILEÑOS REALIZAN PASANTÍA EN INACH PARA ESTUDIAR EL PASADO DE LA ANTÁRTICA

​La visita técnica se extendió desde el 11 al 18 de mayo de 2026 y fue desarrollada en el marco del proyecto internacional "Paleofloras australes y eventos globales desde el Cretácico hasta el Eoceno: correlación entre la Patagonia chilena y la península Antártica".

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Con el objetivo de desentrañar los misterios de la evolución de las plantas y fortalecer los lazos científicos internacionales, destacados expertos de universidades brasileñas efectuaron una pasantía técnica en el Instituto Antártico Chileno (INACH). El trabajo permitió analizar muestras provenientes de la Antártica y la Patagonia, consolidando una importante red de investigación entre Chile y Brasil.

 

La visita técnica se extendió desde el 11 al 18 de mayo de 2026 y fue desarrollada en el marco del proyecto internacional "Paleofloras australes y eventos globales desde el Cretácico hasta el Eoceno: correlación entre la Patagonia chilena y la península Antártica". Esta iniciativa forma parte del Programa Conhecimento Brasil (CNPq/MCTI/FNDCT N° 22/2024 - Apoyo a Proyectos en Red con investigadores brasileños en el exterior), en el cual el INACH participa como institución extranjera asociada.

 

El trabajo colaborativo reunió a especialistas de primer nivel, destacando la participación de investigadoras brasileñas radicadas en el extranjero, como la Dra. Joseline Manfroi (CIANH Atacama) y Dra. Cristine Trevisan (INACH), y expertos provenientes de instituciones en Brasil, en donde sobresalen la Dra. Paula Sucerquia (Universidad Federal de Pernambuco) y el Dr. Marcelo Carvalho (Museo Nacional - Universidad Federal de Río de Janeiro), quienes visitaron el INACH.

 

Trevisan señaló que "las y los científicos concentraron sus labores en el Laboratorio Jorge Berguño, trabajando directamente con la Colección Paleontológica Antártica y Patagonia (CPAP), donde efectuaron una revisión de material, junto a la observación y estudio de fósiles de plantas, además de las láminas palinológicas (polen y esporas) extraídas de la Antártica y la Patagonia".

 

Asimismo, Trevisan agrega que realizaron trabajos de análisis taxonómico y avances en la identificación y clasificación del material paleobotánico.

"El desarrollo de este tipo de pasantías internacionales resulta fundamental para fortalecer las redes de investigación científica entre Chile y Brasil. La instancia no solo promovió el intercambio de metodologías, análisis y experiencias en el área de la paleobotánica y paleontología antártica, sino que también impulsó el estudio conjunto del patrimonio fósil de estas regiones extremas", subraya Trevisan.

 

Este trabajo entre disciplinas permite proyectar nuevas publicaciones científicas y contribuye a la formación de capital humano avanzado. Asimismo, la exitosa ejecución de esta visita técnica fortalece el posicionamiento científico del INACH a nivel internacional y consolida el rol de la Colección Paleontológica Antártica y Patagonia (CPAP) como un referente único en el mundo para el estudio de la historia evolutiva del extremo sur del planeta.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica.

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