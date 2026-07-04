FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 CELEBRA CINCO AÑOS IMPULSANDO LA CIENCIA, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA ANTÁRTICA

Fundación Antártica21 conmemoró este 3 de julio su quinto aniversario, destacando el desarrollo de proyectos orientados a la educación, la ciencia, la cultura, la conservación y la divulgación del conocimiento antártico. En este período, la organización ha ejecutado 22 iniciativas, firmado ocho convenios de colaboración y alcanzado a más de 21 mil beneficiarios directos mediante programas educativos, actividades de divulgación, proyectos científicos e iniciativas culturales.

El director ejecutivo de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, señaló que el balance de estos cinco años es positivo, destacando el trabajo realizado junto a instituciones públicas, privadas y académicas. Entre las alianzas establecidas figuran convenios con el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad de British Columbia de Canadá y otras entidades vinculadas al ámbito marítimo y antártico.

Entre las iniciativas impulsadas por la fundación se encuentra Ilan, un juego educativo de cartas desarrollado junto a WithinPlay para acercar la biodiversidad antártica a niños, jóvenes y familias. Además, la organización ha implementado programas educativos en establecimientos de la Región de Magallanes y fortalecido programas de ciencia a bordo asociados a las expediciones de Antarctica21, utilizando los buques Magellan Explorer y Magellan Discoverer como plataformas para apoyar investigaciones científicas.

En el marco de su aniversario, la fundación también destacó la entrega del reconocimiento Espíritu Antártico a la nadadora chilena de aguas gélidas Bárbara Hernández, distinción otorgada durante una ceremonia realizada en Punta Arenas. De cara a los próximos años, la organización proyecta ampliar sus redes de colaboración, fortalecer las iniciativas educativas y seguir promoviendo el acceso al conocimiento científico vinculado a la Antártica.

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