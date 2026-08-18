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18 de agosto de 2026

​SENADOR BIANCHI EXIGE MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO ANTE BLOQUEOS A CAMIONEROS CHILENOS EN ARGENTINA Y PIDE PRIORIZAR RUTA MARÍTIMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES

​La acción parlamentaria busca encarar la grave vulnerabilidad logística que afecta a la zona austral producto de las trabas aduaneras, retenciones indebidas y bloqueos sufridos por los camioneros nacionales en las rutas argentinas.

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Un categórico llamado a la acción inmediata del Gobierno realizó este lunes el Senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, tras ingresar un oficio fiscalizador al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL).

La acción parlamentaria busca encarar la grave vulnerabilidad logística que afecta a la zona austral producto de las trabas aduaneras, retenciones indebidas y bloqueos sufridos por los camioneros nacionales en las rutas argentinas.

​El parlamentario magallánico cuestionó duramente la falta de reacción de las autoridades nacionales frente a un problema que pone en riesgo el suministro de mercaderías esenciales: "La conectividad de Magallanes no puede quedar a la deriva ni supeditada a trabas arbitrarias en territorio vecino. Mientras en zonas como Tierra del Fuego le entregamos toda la conectividad a los ciudadanos argentinos, nuestros transportistas sufren demoras e inconvenientes que frenan el paso de insumos básicos a la región. Resulta inaceptable la pasividad del nivel central; las autoridades chilenas tienen que estar al pie del cañón, en el terreno, presionando diplomáticamente para que Argentina revise sus protocolos y respete los tratados de libre tránsito", señaló.

​Ante la incertidumbre que atraviesa el transporte terrestre a través de las rutas trasandinas, el legislador remarcó que la prioridad absoluta debe ser asegurar el abastecimiento de la población, proponiendo potenciar con urgencia el transporte marítimo como vía soberana y de contingencia para el traslado de productos de primera necesidad, alimentos y combustibles hacia Magallanes.

​A través de la petición de oficio formalizada en el Senado, Bianchi requirió formalmente al Ejecutivo responder con las obligaciones recíprocas vigentes que regulan el tránsito de carga "Chile-Chile" por territorio argentino; el registro detallado de las fiscalizaciones, estado operativo de los pasos fronterizos australes en 2026 y número de camiones chilenos retenidos o con demoras indebidas; las representaciones oficiales impulsadas por Cancillería para exigir la revisión de protocolos a la República Argentina e informar sobre las fiscalizaciones en terreno, la asistencia prestada a los conductores y los planes de contingencia logística para garantizar la continuidad del suministro en la región mediante alternativas de transporte.

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