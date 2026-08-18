18 de agosto de 2026
SENADOR BIANCHI EXIGE MEDIDAS URGENTES AL GOBIERNO ANTE BLOQUEOS A CAMIONEROS CHILENOS EN ARGENTINA Y PIDE PRIORIZAR RUTA MARÍTIMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES
La acción parlamentaria busca encarar la grave vulnerabilidad logística que afecta a la zona austral producto de las trabas aduaneras, retenciones indebidas y bloqueos sufridos por los camioneros nacionales en las rutas argentinas.
Un categórico llamado a la acción inmediata del Gobierno realizó este lunes el Senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, tras ingresar un oficio fiscalizador al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL).
La acción parlamentaria busca encarar la grave vulnerabilidad logística que afecta a la zona austral producto de las trabas aduaneras, retenciones indebidas y bloqueos sufridos por los camioneros nacionales en las rutas argentinas.
El parlamentario magallánico cuestionó duramente la falta de reacción de las autoridades nacionales frente a un problema que pone en riesgo el suministro de mercaderías esenciales: "La conectividad de Magallanes no puede quedar a la deriva ni supeditada a trabas arbitrarias en territorio vecino. Mientras en zonas como Tierra del Fuego le entregamos toda la conectividad a los ciudadanos argentinos, nuestros transportistas sufren demoras e inconvenientes que frenan el paso de insumos básicos a la región. Resulta inaceptable la pasividad del nivel central; las autoridades chilenas tienen que estar al pie del cañón, en el terreno, presionando diplomáticamente para que Argentina revise sus protocolos y respete los tratados de libre tránsito", señaló.
Ante la incertidumbre que atraviesa el transporte terrestre a través de las rutas trasandinas, el legislador remarcó que la prioridad absoluta debe ser asegurar el abastecimiento de la población, proponiendo potenciar con urgencia el transporte marítimo como vía soberana y de contingencia para el traslado de productos de primera necesidad, alimentos y combustibles hacia Magallanes.
A través de la petición de oficio formalizada en el Senado, Bianchi requirió formalmente al Ejecutivo responder con las obligaciones recíprocas vigentes que regulan el tránsito de carga "Chile-Chile" por territorio argentino; el registro detallado de las fiscalizaciones, estado operativo de los pasos fronterizos australes en 2026 y número de camiones chilenos retenidos o con demoras indebidas; las representaciones oficiales impulsadas por Cancillería para exigir la revisión de protocolos a la República Argentina e informar sobre las fiscalizaciones en terreno, la asistencia prestada a los conductores y los planes de contingencia logística para garantizar la continuidad del suministro en la región mediante alternativas de transporte.
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El propósito de la reunión era revisar los avances en temas relevantes para la zona, que se habían discutido durante su primera reunión hace unos meses atrás.
El propósito de la reunión era revisar los avances en temas relevantes para la zona, que se habían discutido durante su primera reunión hace unos meses atrás.