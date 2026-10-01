1 de octubre de 2026
COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES INVITA A CORRIDA FAMILIAR EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS
El gremio docente regional dará inicio a su mes de aniversario con una actividad deportiva y participativa este sábado 3 de octubre, teniendo como punto de encuentro el sector de las letras de la capital regional.
El Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes anunció la realización de una "Corrida Familiar Participativa" para este sábado 3 de octubre. La jornada deportiva comenzará a las 10:00 horas, estableciendo como punto de partida y encuentro el sector de las letras de Punta Arenas, en plena Costanera del Estrecho.
La iniciativa busca otorgar un sentido especial al inicio del Mes del Profesor en la región, extendiendo las conmemoraciones más allá de la tradicional fecha oficial. El objetivo central de la directiva es generar un espacio de alegría y reconocimiento hacia quienes aportan a la educación local, reuniéndolos fuera del entorno escolar y fortaleciendo lazos comunitarios.
Bajo el mensaje "Nos movemos por la educación, por la vida y por nuestra comunidad", la organización invita a todos los docentes a sumarse para cuidar la salud y fortalecer la unión. El evento cuenta con el respaldo de entidades colaboradoras como Caja Los Andes y Mutual de Seguridad, además del auspicio de diversas empresas locales.
KAST ANUNCIA SU PRIMER PRESUPUESTO CON ALZA DEL GASTO DE 1,5% Y CON FOCO EN EMPLEO, SEGURIDAD Y SALUD
El Presidente presentó en cadena nacional su primer erario fiscal. “Un presupuesto no es solo una planilla de números. Es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación, dentro de las posibilidades que tiene un gobierno”, expresó. Con esta alza, el monto total superará los $90 billones.
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