KAST ANUNCIA SU PRIMER PRESUPUESTO CON ALZA DEL GASTO DE 1,5% Y CON FOCO EN EMPLEO, SEGURIDAD Y SALUD

Es el primer Presupuesto que elabora el gobierno de José Antonio Kast. Y por lo mismo sus mensajes marcaron el sello que quiere imponer y las áreas donde priorizará el gasto público.

“Un presupuesto no es solo una planilla de números. Es una decisión sobre qué va primero, qué se posterga y cómo se organizan los recursos de la nación, dentro de las posibilidades que tiene un gobierno”, señaló el Presidente Kast en su discurso en cadena nacional.

Kast afirmó que dentro del erario fiscal “hay cosas que tienen que ir primero y nosotros hemos decidido poner primero a los chilenos. A la madre que lleva meses buscando trabajo. A la pyme que quiere superar los obstáculos, hacer crecer su emprendimiento y contratar a más trabajadores”.

Así detalló que abordará las urgencias que “los chilenos necesitan para vivir mejor”. Y mencionó, la urgencia por el crecimiento, el trabajo, la reconstrucción y “por un Chile más seguro”. También incluyó como urgencia proteger a los niños más vulnerables y proteger los beneficios sociales que son correctamente entregados.

Kast indicó que el Presupuesto 2027 crece un 1,5% respecto a la ejecución de este año. Con esto, el gasto fiscal de 2027 superaría los $90 billones (lo que con el tipo de cambio actual, sería del orden de US$93 mil millones).

“Este esfuerzo está financiado y cumple la meta de déficit fiscal”, dijo y enfatizó que “cada peso, donde más se necesita. Hoy de cada $1.000 que gasta el Estado, más de 600 van a pensiones, salud y educación. Esa es la parte que este Presupuesto protege”.

Resaltó que se esperaba que el gasto creciera entre 0% y 1%, “pero decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el empleo. El problema nunca fue invertir. El problema fue gastar sin saber cómo pagarlo”.

“Para este Presupuesto, cada ministerio tuvo que proyectar su gasto no solamente para el próximo año, sino para los próximos cinco años”, agregó el mandatario.

Prioridades

El Presupuesto tiene cuatro prioridades, según detalló Kast.

La primera es volver a crecer, crear trabajo y reconstruir. “Hoy hay 980 mil personas buscando trabajo sin encontrarlo. Llevamos más de tres años y medio con la desocupación sobre el 8%. Muchas son mujeres, muchos son jóvenes que todavía esperan su primer contrato”, expresó. Y aseveró que para este 2027 se destinarán 9,5 billones de pesos a crecimiento, trabajo y reconstrucción lo que se traduce en un 8,1% más que este año.

“Esta noche quiero anunciarles que impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile, pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo. Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona. No vamos a esperar a mitad de año: vamos a adelantar su inicio a enero, con seguimiento obra por obra”, mencionó.

La segunda prioridad es la seguridad. “En agosto les presenté nuestra agenda contra el crimen organizado y para ello se destinarán 7 billones de pesos a seguridad, un 9,1% más que este año, reasignando recursos hacia quienes están en la calle, en las fronteras y resguardando las cárceles”.

La tercera urgencia son “nuestros niños”, indicó. “Llegar antes y proteger mejor”, dijo el mandatario en su discurso. Luego detalló que, en total, se destinarán $2,5 billones, un 4,1% más que este año para este ítem y que el fondo que apoya el desarrollo de niños con mayores riesgos crece un 165%. “Las ayudas técnicas para niños con discapacidad, como sillas de ruedas, andadores y otros, se duplican”, puntualizó.

También dijo que se avanzará en proteger mejor es llegar a tiempo cuando el daño ya ocurrió. “Hoy más de 13 mil niños que fueron víctimas de maltrato grave o de abuso, y que están esperando que alguien los atienda. Un Estado que deja a un niño abusado en una lista de espera no está cumpliendo su tarea más básica”, comentó. Por eso, en este erario fiscal, los programas de reparación crecen un 19,3% y “el trabajo con sus familias, para que el daño no se repita, crece un 24,1%”.

La cuarta prioridad es proteger los beneficios sociales. “Durante meses se dijo que poner orden en las cuentas significaría quitarles beneficios a las familias. Este Presupuesto demuestra lo contrario”, recalcó Kast.

Y detalló que la Pensión Garantizada Universal tendrá $7 billones para más de 2,2 millones de personas mayores. “Son hombres y mujeres que levantaron este país con su trabajo, que criaron a sus hijos y que hoy merecen algo muy simple: saber que a fin de mes su pensión va a estar ahí. Sin letra chica”.

Por otra parte, subrayó que “la educación es una de las mayores inversiones de este Presupuesto: $17,3 billones, el segundo presupuesto más grande en el Estado y solo superado por Salud. Con estos recursos aseguramos, cada mes, la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzamos el apoyo a los 2,2 millones de niños y jóvenes que más lo necesitan, y mantenemos la alimentación escolar para 1,8 millones de niños”.

También se mencionó que la carrera docente crece un 2,9% y llega a más de 215 mil profesores y se asegura que se mantiene la gratuidad para más de 600 mil estudiantes, y aumentamos las becas para los jóvenes que quieren seguir estudiando después del colegio.

“Ninguno de los beneficios que la ley garantiza se toca. Lo que sí va a cambiar, y comenzó a cambiar desde el día en que asumimos, es que el Estado va a verificar cada peso del gasto social, cruzando la información de sus registros para que los recursos lleguen a quien corresponde. No cambian los requisitos. No cambian los montos. Cambia el cuidado de los recursos de todos los chilenos”, afirmó el Presidente.

Para Salud se aumenta el presupuesto en 4,7%. “No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo”, dijo.

En el desglose de ese aumento de los recursos, indicó que crecerá el financiamiento para acortar las esperas: “Se comprará atenciones a clínicas, invertir en hospitales de mayor complejidad, así como los consultorios, los Cesfam y las postas también reciben más, con un mayor aporte por cada persona inscrita”.

Otro punto que destaca es que “Fonasa va a comprar mejor, exigiendo calidad, rapidez y buen precio”. Para ello, se impulsará “una canasta esencial de medicamentos, para que las familias gasten menos de su bolsillo; una ficha clínica compartida entre la red pública y la privada; y el uso de inteligencia artificial para que el paciente más grave sea atendido primero. Porque nadie debería enfermarse más mientras espera en una lista”.

También expresó que el foco estará puesto “en dejar de gastar mal. El Estado pagó más de 8 mil millones de pesos por sobre el precio de mercado en compras por convenio marco. Solo ajustando los arriendos de oficinas públicas a lo que vale el mercado, podemos ahorrar hasta 5 mil millones al año. Por eso, desde ahora, vamos a medir cuánto paga cada servicio por lo que compra, cuánto paga por arriendo, entre otras mejoras de gestión.”.

Como mensaje final, Kast dijo que “esta noche, en muchas casas de Chile, alguien se va a sentar a la mesa a sacar las cuentas del mes: primero, lo urgente; después, lo demás; y nunca gastar lo que no se tiene. Eso mismo es lo que hoy está haciendo nuestro Gobierno”.

Todo esto con el objetivo de “que el que busca trabajo lo encuentre, y el que perdió su casa vuelva a tener un hogar. Que el que sale de noche vuelva tranquilo. Que el niño que espera no espere más. Que el que trabajó toda su vida reciba lo que es suyo cada mes”.

Quiroz

Más temprano, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, entregaron el erario fiscal a la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN)

“Tenemos la expectativa que esto vaya avanzando razonablemente. Es una expansión moderada del gasto, es un presupuesto responsable que tiene mucho énfasis en reactivación de empleo, obras públicas, viviendas, también las cosas que ha pedido la ciudadanía como seguridad, están consagrando íntegramente los beneficios sociales que están consagrando las leyes”, señaló Quiroz.

El secretario de Estado apuntó con respecto al gasto público de 1,5% que “lo importante implica más bien un crecimiento moderado y, desde luego, los ministerios más importantes están todos subiendo”.

Fuente: latercera.com



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