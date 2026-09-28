LICEO SAN JOSÉ DE PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN NACIONAL DE FUTSAL SUB-14

El equipo de futsal masculino Sub-14 del Liceo San José de Punta Arenas se consagró campeón en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2026. El torneo, desarrollado en Valparaíso, reunió a los principales elencos del país, donde el representativo local logró alzar la copa tras una destacada campaña.

Durante su participación, los estudiantes evidenciaron un alto nivel competitivo, superando con éxito la fase de grupos. En dicha instancia, el conjunto venció por un estrecho marcador de 3-2 a Atacama y posteriormente logró una contundente victoria de 13-1 frente a la selección de Aysén.

Este triunfo corona el trabajo deportivo del establecimiento, que en la edición de 2024 ya había alcanzado el vicecampeonato nacional. Ahora, tras titularse como los mejores de Chile, el plantel y su cuerpo técnico tendrán la responsabilidad de representar al país en el próximo Sudamericano Escolar de Guayaquil 2026.