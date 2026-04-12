LICEO SAN JOSÉ SUSPENDE ACTIVIDADES ESTE LUNES TRAS DETECCIÓN DE RAYADO INTIMIDANTE EN EL ESTABLECIMIENTO

El Liceo San José informó la suspensión total de actividades para este lunes 13 de abril, luego de detectarse un rayado al interior del establecimiento con contenido intimidante y violento hacia la institución, durante el bloque de clases del viernes 10 de abril.

Según lo comunicado por la comunidad educativa pastoral, la medida responde a la activación de protocolos de seguridad y a la coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de resguardar a estudiantes y funcionarios. Durante la jornada de suspensión, el establecimiento permanecerá cerrado y sin atención de público.

Desde el liceo señalaron que las clases se retomarán con normalidad el martes 14 de abril, instancia en la que además se desarrollarán espacios de reflexión con los estudiantes, en el marco de la situación registrada.

El establecimiento llamó a la comunidad a informarse únicamente a través de sus canales oficiales, mientras se mantienen las acciones internas correspondientes frente al hecho.





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