SECTOR JUSTICIA APUNTA A MEJORAR COBERTURA DEL SML EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA

En un auspicioso acercamiento, el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández junto al director regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro, se reunieron con el delegado presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, a quien invitaron para detallar la labor que desarrolla aquel servicio dependiente de Justicia, así como las iniciativas que el SML busca concretar en dicha provincia.



Esta visita permitió a Moncada conocer las instalaciones de que dispone la entidad forense en Punta Arenas, además de interiorizarse sobre el funcionamiento, protocolos y herramientas de que dispone el servicio.



Al respecto, el Seremi Cristóbal Fernández destacó el haber podido recibir al delegado presidencial de la Provincia Antártica Chilena invitado a un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, para que conozca de primera mano cómo funciona y comenzar coordinaciones necesarias que puedan ir en beneficio de la provincia antártica. Valoró adicionalmente, el empezar a trazar potenciales proyectos para comprometer la presencia del SML en la provincia, con miras a optimizar la gestión y cumplir con demandas históricas que se arrastran en la zona de Cabo de Hornos.



En tanto, el Dr. René Castro, director regional del SML, valoró “el interés del delegado de la Provincia Antártica en conocer los avances que hemos desarrollado como institución en dicho territorio provincial, que son varios. Pero que además nos pueda apoyar en la concreción de los proyectos que hemos estado levantando en el tiempo, y que esperamos que se puedan concretar en el menor plazo posible”.



Dentro de aquellas iniciativas privilegia el poder habilitar en la Provincia Antártica una unidad básica forense, que les permita como equipo trasladarse a Puerto Williams, así también poder dar cumplimiento a los requerimientos forenses cuando estos sean determinados por la autoridad judicial. Todo ello se traduce en desarrollar protocolos de autopsia en terreno, además de generar las instancias de comunicación e interrelación necesarias para coordinar su presencia como servicio o el traslado de personas fallecidas.



Rodolfo Moncada agradeció la disposición del director del SML y del Seremi de Justicia en el abordaje de temáticas que son relevantes para ir avanzando como provincia: “Necesitamos la presencia de todos estos servicios, servicios que son altamente sensibles, sobre todo cuando ocurre el fallecimiento de un ciudadano, de un vecino de Puerto Williams, en circunstancias que de repente generan ciertas dudas. Contar con este servicio allá es muy importante, así que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos con todas las instituciones, de manera que el SML finalmente pueda estar disponible para los vecinos del territorio, pues hay que optimizar la presencia del Estado, sobre todo en localidades tan apartadas como Puerto Williams”.

