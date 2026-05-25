MÁS DE 50 COMERCIOS OFRECERÁN DESCUENTOS DURANTE LAS INVERNADAS 2026

Con el objetivo de entregar un incentivo a los visitantes de las Invernadas y fortalecer el turismo en la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas presentó este lunes los descuentos para las Invernadas 2026, alianza que reúne a 53 comercios adheridos que ofrecerán promociones y tarifas especiales entre el 24 de junio y el 5 de julio.





La iniciativa contempla descuentos en gastronomía, alojamiento, turismo, rent a car y artesanías, con rebajas que van desde el 10% hasta el 50%, dependiendo del servicio y del comercio adherido.

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El alcalde Claudio Radonich destacó que esta estrategia busca consolidar a Punta Arenas como un destino atractivo durante las vacaciones de invierno y potenciar el movimiento turístico en temporada baja. "Lo que buscamos finalmente es que esta sea una gran oportunidad para que nuestra ciudad tenga un alto grado de turismo durante la temporada baja", señaló, agregando que "hay dos semanas a las que hemos dado más fuerza, coincidiendo con las vacaciones de invierno de todo Chile, para que nuestra ciudad sea una opción turística para la gente del norte".

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Radonich también invitó a revisar toda la información en el portal wwwciudadantartica.cl, sitio donde los visitantes podrán conocer los descuentos disponibles, actividades y alternativas turísticas para planificar su estadía en la capital regional.

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Entre las empresas participantes se encuentra el Hotel y Restaurante La Yegua Loca. Su gerente general, Pamela Osorio, valoró la continuidad de la iniciativa y confirmó que ofrecerán un 20% de descuento en hotelería para quienes participen en las actividades de invierno. "Es una excelente iniciativa de la municipalidad. Es el segundo año consecutivo que participamos y creemos que estas actividades generan una inyección importante para el turismo en invierno", comentó.

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Por su parte, Germán Alegría, encargado de Conexmar, destacó "esta iniciativa de la municipalidad, nos ayuda a mantener activo el turismo durante todo el año. Principalmente, tendremos descuentos en nuestras navegaciones de avistamiento de delfines, con un 20% de rebaja para las personas que se inscriban en el Chapuzón y participen en estas actividades. Además, junto a sus grupos familiares, recibirán una atención diferenciada".





En tanto, Linda Águila, propietaria de Cafetería Guanacoffee, señaló que el año pasado la experiencia fue positiva y esperan repetir los buenos resultados ese invierno. El local ofrecerá un 10% de descuento en preparaciones calientes y un 15% para personas con pulsera del Chapuzón.

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Las promociones estarán vigentes entre el 24 de junio y el 5 de julio, período en el que se desarrollarán actividades como el Patagonia Light Festival, el tradicional Chapuzón del Estrecho, conciertos masivos y el Carnaval de Invierno, que este año celebrará su versión número 30.