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24 de mayo de 2026

CONAF ANUNCIA CIERRE TEMPORAL DEL CIRCUITO “W” EN TORRES DEL PAINE DURANTE JUNIO Y JULIO

​El Sendero Base Torres será el único tramo habilitado y solo podrá recorrerse con guías especializados acreditados.

TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó el cierre temporal del circuito de montaña “W” del Parque Nacional Torres del Paine durante los meses de junio y julio de este año, debido a las condiciones operacionales y de seguridad asociadas a la temporada invernal.

Según indicó la institución, la medida responde al cierre temporal de operaciones de la empresa Vértice Patagonia, concesionaria encargada de servicios turísticos fundamentales para el funcionamiento seguro del circuito. Esta situación impide garantizar las condiciones mínimas requeridas para el tránsito de visitantes durante el invierno.

CONAF también comunicó la suspensión de los cruces de visitantes mediante las navegaciones en los lagos Pehoé y Grey. En este último caso, la embarcación Grey III mantendrá sus recorridos habituales, aunque sin detención en el sector del Refugio Grey.

El único sendero que permanecerá habilitado será el Sendero Base Torres, el cual podrá ser recorrido exclusivamente por visitantes acompañados de guías especializados acreditados, de acuerdo con la normativa vigente para actividades invernales en el parque nacional.

La corporación señaló que estas medidas buscan resguardar la seguridad de visitantes, trabajadores y guías, considerando las condiciones climáticas adversas propias de esta época del año, además de la menor disponibilidad de servicios y las mayores exigencias operacionales en terreno dentro de uno de los principales destinos turísticos de la Región de Magallanes.


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