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4 de julio de 2026

H&M ABRIRÁ EN SEPTIEMBRE SU TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO EN PUNTA ARENAS

​La nueva sucursal funcionará en Mall Espacio Urbano Pionero y será la tienda número 31 de la marca en Chile.

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La cadena sueca H&M anunció la apertura de su primera tienda en Punta Arenas para el próximo 3 de septiembre, en Mall Espacio Urbano Pionero. Con esta inauguración, la compañía abrirá su tienda más austral del mundo y alcanzará un total de 31 sucursales en Chile, como parte de su plan de expansión en el país.

La nueva tienda contará con una superficie total de 1.722 metros cuadrados, de los cuales 1.390 metros cuadrados estarán destinados a sala de ventas. En el recinto estarán disponibles las colecciones para mujer, hombre, niños y bebés, además de la categoría Beauty, junto con una oferta de básicos y accesorios para toda la familia.

Según informó la empresa, el local fue diseñado bajo los estándares internacionales de H&M e incorporará infraestructura orientada a ofrecer una experiencia de compra moderna, con equipamiento comercial, soluciones de iluminación y espacios que priorizan la seguridad y la eficiencia operacional.

La General Manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay, Anna Barigazzi, señaló que la apertura representa un hito para la compañía al establecer su tienda más austral a nivel mundial. Además, indicó que próximamente se darán a conocer las actividades programadas para la inauguración, con la que la marca busca ampliar su presencia en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



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