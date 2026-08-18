Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de agosto de 2026

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CORMUPA RESPALDA TRASLADO DEL LABORATORIO COMUNAL Y PROPONE NUEVAS DEPENDENCIAS PARA FORTALECER LA SALUD MUNICIPAL

A un año de su conformación, la organización sindical presentó su Plan Estratégico 2026–2028 y reafirmó su compromiso con mejores condiciones laborales, el fortalecimiento de la Atención Primaria y una atención de salud digna y de calidad para la comunidad.

afuacens(1)

En el marco de su primer aniversario, la Asociación de Funcionarios de la Administración Central y Servicios Centralizados de la Corporación Municipal de Punta Arenas reafirmó su compromiso con las y los trabajadores y con el fortalecimiento de los servicios de salud municipales, destacando la necesidad de avanzar en mejores condiciones laborales y en soluciones concretas que permitan mejorar la atención a la comunidad.

La organización, constituida el 7 de agosto de 2025, presentó su Plan Estratégico Sindical 2026–2028, que establece como prioridades fortalecer la representación sindical, promover el bienestar de los trabajadores y avanzar hacia relaciones laborales basadas en el respeto, la participación y la colaboración.

 
Respaldo a mejores condiciones para el Laboratorio Comunal

 
Uno de los principales énfasis planteados por la asociación es su respaldo a las demandas de las y los trabajadores del Laboratorio Comunal, particularmente frente a la posibilidad de trasladar sus dependencias al ex CESFAM Provisorio 18 de Septiembre, Centro Comunal Sur.

 
La organización considera que disponer de un espacio adecuado permitiría mejorar las condiciones laborales, aumentar la capacidad de funcionamiento y facilitar la incorporación de mayor equipamiento y tecnología, fortaleciendo con ello la atención que recibe la comunidad.

 
Actualmente, el Laboratorio Clínico realiza aproximadamente 40 mil exámenes mensuales y atiende a cerca de 4.500 pacientes, cifras que reflejan la relevancia que tiene para la red de salud comunal.

 
En este sentido, la asociación plantea que cualquier decisión debe orientarse a mejorar las condiciones de quienes trabajan en el servicio y, al mismo tiempo, entregar una mejor respuesta a los usuarios y usuarias.

 
Asimismo, manifiesta su respaldo a la utilización de estas dependencias para instalar una Central de Esterilización para el sector sur, iniciativa que permitiría contribuir a descongestionar la actual central ubicada en el CESFAM Thomas Fenton.
Compromiso con una salud pública digna y de calidad

 
La asociación también destacó la importancia de la Atención Primaria de Salud y la necesidad de resguardar una atención centrada en las personas, donde el buen trato y la dignidad sean principios fundamentales.

 
Frente a las actuales preocupaciones presupuestarias que afectan a la salud pública, la organización expresó su respaldo a las demandas de los trabajadores y llamó a proteger y fortalecer la Atención Primaria, evitando decisiones que puedan afectar su capacidad de respuesta.

 
A un año de su creación, la Asociación de Funcionarios reafirma así una línea de trabajo basada en propuestas, diálogo y defensa responsable de los trabajadores, entendiendo que mejores condiciones laborales también contribuyen a entregar mejores servicios a la comunidad.




olimpiadasSSM

II OLIMPIADAS DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REUNIERON A FUNCIONARIOS/AS EN TORNO AL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

ENAP genérica
nuestrospodcast
regimientochacabucopuq

EL REGIMIENTO CHACABUCO DEL EJÉRCITO DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS EN LA LST RANCAGUA PARA EL EJERCICIO JAUKEN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
afuacens(1)

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CORMUPA RESPALDA TRASLADO DEL LABORATORIO COMUNAL Y PROPONE NUEVAS DEPENDENCIAS PARA FORTALECER LA SALUD MUNICIPAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Delegación chilena en SCAR 2026 Oslo, Noruega

CHILE HIZO OLAS EN LA CIENCIA ANTÁRTICA MUNDIAL EN EL SCAR 2026 DE OSLO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
urv6Nb5HF

FISCALÍA ALERTA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES: HAY 46 INVESTIGACIONES VIGENTES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.