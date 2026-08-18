ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CORMUPA RESPALDA TRASLADO DEL LABORATORIO COMUNAL Y PROPONE NUEVAS DEPENDENCIAS PARA FORTALECER LA SALUD MUNICIPAL

En el marco de su primer aniversario, la Asociación de Funcionarios de la Administración Central y Servicios Centralizados de la Corporación Municipal de Punta Arenas reafirmó su compromiso con las y los trabajadores y con el fortalecimiento de los servicios de salud municipales, destacando la necesidad de avanzar en mejores condiciones laborales y en soluciones concretas que permitan mejorar la atención a la comunidad.

La organización, constituida el 7 de agosto de 2025, presentó su Plan Estratégico Sindical 2026–2028, que establece como prioridades fortalecer la representación sindical, promover el bienestar de los trabajadores y avanzar hacia relaciones laborales basadas en el respeto, la participación y la colaboración.



Respaldo a mejores condiciones para el Laboratorio Comunal



Uno de los principales énfasis planteados por la asociación es su respaldo a las demandas de las y los trabajadores del Laboratorio Comunal, particularmente frente a la posibilidad de trasladar sus dependencias al ex CESFAM Provisorio 18 de Septiembre, Centro Comunal Sur.



La organización considera que disponer de un espacio adecuado permitiría mejorar las condiciones laborales, aumentar la capacidad de funcionamiento y facilitar la incorporación de mayor equipamiento y tecnología, fortaleciendo con ello la atención que recibe la comunidad.



Actualmente, el Laboratorio Clínico realiza aproximadamente 40 mil exámenes mensuales y atiende a cerca de 4.500 pacientes, cifras que reflejan la relevancia que tiene para la red de salud comunal.



En este sentido, la asociación plantea que cualquier decisión debe orientarse a mejorar las condiciones de quienes trabajan en el servicio y, al mismo tiempo, entregar una mejor respuesta a los usuarios y usuarias.



Asimismo, manifiesta su respaldo a la utilización de estas dependencias para instalar una Central de Esterilización para el sector sur, iniciativa que permitiría contribuir a descongestionar la actual central ubicada en el CESFAM Thomas Fenton.

Compromiso con una salud pública digna y de calidad



La asociación también destacó la importancia de la Atención Primaria de Salud y la necesidad de resguardar una atención centrada en las personas, donde el buen trato y la dignidad sean principios fundamentales.



Frente a las actuales preocupaciones presupuestarias que afectan a la salud pública, la organización expresó su respaldo a las demandas de los trabajadores y llamó a proteger y fortalecer la Atención Primaria, evitando decisiones que puedan afectar su capacidad de respuesta.



A un año de su creación, la Asociación de Funcionarios reafirma así una línea de trabajo basada en propuestas, diálogo y defensa responsable de los trabajadores, entendiendo que mejores condiciones laborales también contribuyen a entregar mejores servicios a la comunidad.







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