1 de octubre de 2026
29 ORGANIZACIONES OBTIENEN 166 MILLONES DE PESOS DE FONDOS ENAP IMPULSA MAGALLANES 2026
Mejora de infraestructura, deporte y fortalecimiento de capacidades lideran los pilares de las iniciativas que serán ejecutadas en los próximos meses y que impactarán a más de 5.000 personas.
Con una cifra récord de 178 postulaciones, los fondos concursables Enap Impulsa Magallanes cerraron su etapa de evaluación y selección, dando a conocer los proyectos ganadores de su versión 2026. Del total de iniciativas ingresadas, 100 pasaron la etapa de admisibilidad y 29 fueron las que finalmente resultaron seleccionadas, abarcando las comunas de Punta Arenas (25), Puerto Natales (2), Laguna Blanca (1) y Primavera (1) e impactando a más de 5.000 personas.
“Estamos muy contentos de dar a conocer los resultados. Agradecemos la confianza que han tenido las organizaciones en este proceso que comenzó en mayo y que, tras pasar sus diferentes etapas, arroja finalmente los proyectos ganadores”, señaló el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, quien destacó que 23 de las 29 iniciativas ganadoras corresponden a organizaciones que por primera vez se adjudican recursos de Enap. “Algunas ya habían postulado antes, pero no habían sido beneficiadas; otras se presentaron por primera vez y fueron seleccionadas, lo que también relevamos porque este resultado es gracias a la gestión de quienes lideran las organizaciones, ya que dedican parte importante de su tiempo a generar proyectos, presentarlos y luego a ejecutarlos, generando un impacto directo en las distintas comunidades de la región”, enfatizó.
Este año, Enap dispuso de un total de $166 millones en sus fondos concursables, recursos que serán entregados en distintos montos, según los ejes de acción, con cifras que van desde los $3 millones hasta los $8 millones.
En el eje “Infraestructura Comunitaria” fueron adjudicados 16 proyectos; en “Deporte y cultura”, 6; en “Fortalecimiento de Capacidades”, 5 iniciativas; y en “Protección Ambiental y Reciclaje”, 2 proyectos.
“El eje de infraestructura es el que recibe un monto mayor, ya que los costos siempre son superiores para mejorar o arreglar espacios; y hay que destacar que este año tuvimos muchas iniciativas en ese ámbito de acción. Por eso el 55% de los fondos 2026 irá a mejora de infraestructura, lo que nos alegra mucho porque conocemos la necesidad que existe en la región de mejorar sedes e inmuebles donde se realizan muchas actividades sociales”, explicó Pacheco.
Desde 2019 apoyando al desarrollo comunitario
Los fondos concursables Enap Impulsa comenzaron en Magallanes el año 2019 y desde entonces, han brindado oportunidades a las organizaciones sin fines de lucro para que ejecuten iniciativas que mejoran su quehacer y tienen impacto directo en las personas que habitan los distintos territorios.
Desde su inicio hasta la fecha, el programa ha experimentado un notable interés por parte de las organizaciones, registrando hasta 2026 un total de 879 postulaciones, con 197 proyectos adjudicados y más de 800 millones de pesos entregados.
Las organizaciones ganadoras de este año son:
Agrupación Vecinal Senderos del Andino
Agrupación de Profesores de Música de Magallanes
Agrupación La Nueva Amistad
Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes
Junta de Vecinos N°42 30 de junio
Corporación de Rehabilitación Club de Leones
Agrupación de Radioaficionados Patagonia Vhf Z8
Condominio de Viviendas Sociales Cardenal Raúl Silva Henríquez
Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz
Agrupación Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos Ibáñez
Centro de Padres Escuela de Concentración Fronteriza G-7 Pueblo Dorotea
Club de Adultos Mayores Aves del Paraíso
UNAP Filial Magallanes
Club de Rayuela José Roberto Miranda
Magallanes Vive Bien
Junta de Vecinos Cerro Sombrero
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes
Animalista San Francisco de Asís de Magallanes
Club de Pesca y Caza Huepén Selknam
Centro de Padres y Apoderados Escuela G-35 Diego Portales
Circo del Sur
Junta de Vecinos N° 39 Santos Mardones
Comité Ambiental Comuna de Punta Arenas
Club Deportivo La Doce XII
Centro de Padres Escuela Nicolás Mladinic
Corporación Manos de Hermanos
Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas
Club de Billar Kp Mai
Asociación de Básquetbol de Punta Arenas
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