29 ORGANIZACIONES OBTIENEN 166 MILLONES DE PESOS DE FONDOS ENAP IMPULSA MAGALLANES 2026

​Con una cifra récord de 178 postulaciones, los fondos concursables Enap Impulsa Magallanes cerraron su etapa de evaluación y selección, dando a conocer los proyectos ganadores de su versión 2026. Del total de iniciativas ingresadas, 100 pasaron la etapa de admisibilidad y 29 fueron las que finalmente resultaron seleccionadas, abarcando las comunas de Punta Arenas (25), Puerto Natales (2), Laguna Blanca (1) y Primavera (1) e impactando a más de 5.000 personas.



“Estamos muy contentos de dar a conocer los resultados. Agradecemos la confianza que han tenido las organizaciones en este proceso que comenzó en mayo y que, tras pasar sus diferentes etapas, arroja finalmente los proyectos ganadores”, señaló el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, quien destacó que 23 de las 29 iniciativas ganadoras corresponden a organizaciones que por primera vez se adjudican recursos de Enap. “Algunas ya habían postulado antes, pero no habían sido beneficiadas; otras se presentaron por primera vez y fueron seleccionadas, lo que también relevamos porque este resultado es gracias a la gestión de quienes lideran las organizaciones, ya que dedican parte importante de su tiempo a generar proyectos, presentarlos y luego a ejecutarlos, generando un impacto directo en las distintas comunidades de la región”, enfatizó.



Este año, Enap dispuso de un total de $166 millones en sus fondos concursables, recursos que serán entregados en distintos montos, según los ejes de acción, con cifras que van desde los $3 millones hasta los $8 millones.



En el eje “Infraestructura Comunitaria” fueron adjudicados 16 proyectos; en “Deporte y cultura”, 6; en “Fortalecimiento de Capacidades”, 5 iniciativas; y en “Protección Ambiental y Reciclaje”, 2 proyectos.



“El eje de infraestructura es el que recibe un monto mayor, ya que los costos siempre son superiores para mejorar o arreglar espacios; y hay que destacar que este año tuvimos muchas iniciativas en ese ámbito de acción. Por eso el 55% de los fondos 2026 irá a mejora de infraestructura, lo que nos alegra mucho porque conocemos la necesidad que existe en la región de mejorar sedes e inmuebles donde se realizan muchas actividades sociales”, explicó Pacheco.



Desde 2019 apoyando al desarrollo comunitario



Los fondos concursables Enap Impulsa comenzaron en Magallanes el año 2019 y desde entonces, han brindado oportunidades a las organizaciones sin fines de lucro para que ejecuten iniciativas que mejoran su quehacer y tienen impacto directo en las personas que habitan los distintos territorios.



Desde su inicio hasta la fecha, el programa ha experimentado un notable interés por parte de las organizaciones, registrando hasta 2026 un total de 879 postulaciones, con 197 proyectos adjudicados y más de 800 millones de pesos entregados.



Las organizaciones ganadoras de este año son:



Agrupación Vecinal Senderos del Andino

Agrupación de Profesores de Música de Magallanes

Agrupación La Nueva Amistad

Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes

Junta de Vecinos N°42 30 de junio

Corporación de Rehabilitación Club de Leones

Agrupación de Radioaficionados Patagonia Vhf Z8

Condominio de Viviendas Sociales Cardenal Raúl Silva Henríquez

Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz

Agrupación Consejo de Desarrollo Cesfam Carlos Ibáñez

Centro de Padres Escuela de Concentración Fronteriza G-7 Pueblo Dorotea

Club de Adultos Mayores Aves del Paraíso

UNAP Filial Magallanes

Club de Rayuela José Roberto Miranda

Magallanes Vive Bien

Junta de Vecinos Cerro Sombrero

Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes

Animalista San Francisco de Asís de Magallanes

Club de Pesca y Caza Huepén Selknam

Centro de Padres y Apoderados Escuela G-35 Diego Portales

Circo del Sur

Junta de Vecinos N° 39 Santos Mardones

Comité Ambiental Comuna de Punta Arenas

Club Deportivo La Doce XII

Centro de Padres Escuela Nicolás Mladinic

Corporación Manos de Hermanos

Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas

Club de Billar Kp Mai

Asociación de Básquetbol de Punta Arenas

