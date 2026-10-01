GOBIERNO DESPLIEGA EN MAGALLANES EL PLAN “CHILE DESPEGA” CON FOCO EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO

​La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, junto a parte del Gabinete Regional, miembros de la Mesa Pro Empleo, encabezó la presentación territorial del plan nacional «Chile Despega», presentado a nivel central por el Presidente de la República, José Antonio Kast. La actividad se realizó junto a trabajadores de la empresa Sicomaq en las obras de conservación que el MOP realiza en el estero Llau Llau, que contó con la participación del Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el Seremi de Economía, Francisco Birke; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo; el Seremi de Gobierno, Ángel Roa; y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez.

A nivel central, el plan anunciado por el Mandatario se articula en cuatro pilares fundamentales: acelerar la inversión pública y obras de rápida ejecución; impulsar la contratación directa y subsidios al empleo; recuperar la liquidez de empresas y proveedores; y desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento territorial.

Al aterrizar este marco nacional a la realidad magallánica, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, explicó cómo la instrucción presidencial se operativiza en el territorio para hacer frente a la reciente contracción económica nacional del 1,9% informada por el Banco Central, que afectó a la zona principalmente en los sectores de acuicultura y construcción.

«Para nosotros es la prioridad la generación de empleos, y es así que el Presidente José Antonio Kast ha instruido a todo el gobierno a generar más empleos por dos vías principalmente: a través de la inversión pública, de las obras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también del Ministerio de Obras Públicas. Sin perjuicio de que estamos trabajando con distintos ministerios para destrabar los grandes proyectos de inversión y modificar aquellas trabas administrativas que pueden surgir en la revisión de proyectos del mundo privado», sostuvo la autoridad regional.

En esa misma línea, y refiriéndose a la disminución del desempleo regional de un 6,9% a un 5,9%, la Delegada enfatizó que las metas apuntan a consolidar la tendencia a la baja en los próximos meses. «Queremos llegar a cifras que sean tal vez de pleno empleo, bajar de aquí a fin de año al menos otro punto en las próximas mediciones. Nos estamos haciendo cargo de este desempleo no solo en lo administrativo y en las inversiones públicas, sino también en lo legislativo para contribuir a que el empleo en la población aumente», añadió Farías.

En el ámbito de la infraestructura pública, el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló que la cartera ejecutará 10 nuevas obras cortas por un monto de $14.900 millones, destacando la mejora del aeródromo de Cerro Castillo por cerca de $6.000 millones, la instalación de posadas para helicópteros en zonas aisladas como Canal Tortuoso e Isla Wollaston, obras viales y trabajos de conservación de cauces como los del Llau Llau. «Hemos acortado todos los plazos de licitación a la mitad y se han establecido instrumentos normativos nuevos para estos efectos. La idea es licitar todas estas obras en los meses que quedan del año 2026 e iniciar la ejecución en los primeros meses del 2027. La idea principal acá es otorgar mano de obra y darle trabajo y bienestar a las familias de Magallanes», afirmó el Seremi del MOP, estimando un impacto directo de aproximadamente 900 puestos de trabajo.

A esta proyección se sumará la gestión del sector habitacional y urbano. El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, confirmó el aporte de la cartera: «Partir indicando que Vivienda va a aportar 875 empleos que esperamos partir de aquí a fin de año, eso es lo que tenemos nosotros como base. Tenemos otros dos proyectos que estamos esperando iniciar, que serían alrededor de 200 empleos más, eso nos daría la base con lo que nosotros vamos a aportar a esta mesa de trabajo», explicó.

Por su parte, el Seremi de Economía, Francisco Birke, relevó la integración entre la inversión estatal y el dinamismo del sector privado. «El plan Chile Despega tiene la finalidad puntual de aportar al empleo a nivel nacional y regional. Si bien las cifras de desempleo en la región son bajo la media nacional, siguen siendo no las que estamos acostumbrados en Magallanes. Hoy se está haciendo un esfuerzo bastante fuerte en la inversión pública y con esto vamos a poder atacar el desempleo, pero en paralelo estamos trabajando con lo privado para tratar de dar las certezas jurídicas para que la inversión se realice», señaló. Birke añadió que a los empleos del MOP se suman los cupos de la Mesa Pro Empleo y el impacto de la temporada turística desde octubre.

A nivel nacional, «Chile Despega» contempla además un paquete de inyección fiscal por $800 mil millones para nuevas obras, adelanto de pagos a proveedores de la Salud por $130 mil millones y la capitalización de FOGAPE por $300 mil millones (equivalente a $4,05 billones en garantías crediticias), consolidando una estrategia integral entre el nivel central y la gestión en el territorio.



