CON PEREGRINACIÓN, EUCARISTÍA Y DESFILE SE CONMEMORÓ EL DÍA DE LA ORACIÓN POR CHILE EN MAGALLANES

El obispo diocesano de Magallanes, Óscar Blanco, realizó esta tarde en el programa “Almorzando con Checho” de Polar Comunicaciones, conducido por José Aguilante Mansilla, un balance de las actividades desarrolladas en la región con motivo del Día de la Oración por Chile, celebrado este domingo 27 de septiembre. La jornada contempló una eucaristía en el Santuario María Auxiliadora, seguida de una peregrinación hasta el centro de Punta Arenas y un desfile en honor a la Virgen del Carmen, instancia que reunió a comunidades parroquiales, colegios, movimientos, agrupaciones sociales y culturales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Blanco destacó la participación de delegaciones provenientes de distintas comunas de Magallanes y señaló que esta celebración constituye una tradición que busca cerrar el Mes de la Patria mediante una jornada de agradecimiento y oración por Chile. Asimismo, durante la eucaristía se reconoció a personas que han desarrollado una trayectoria de servicio dentro de la Iglesia, mientras que el desfile contó con la participación de bandas y representantes de instituciones uniformadas. El obispo explicó además que Punta Arenas mantiene una particularidad respecto de otras diócesis del país, al realizar un desfile en honor a la Virgen del Carmen, mientras que en otros lugares la tradición se expresa principalmente mediante procesiones y peregrinaciones.

Durante la conversación, el obispo también valoró la alta convocatoria registrada durante la jornada y el carácter comunitario de las actividades, vinculadas a la figura de la Virgen del Carmen como patrona y símbolo histórico de Chile. La celebración de este año se enmarcó además en la conmemoración de los 100 años de su coronación como Reina y Madre de Chile, reforzando el sentido religioso y tradicional de las actividades realizadas en Magallanes.





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