27 de septiembre de 2026
HOSPITAL DE PUERTO NATALES REALIZÓ SU PRIMERA CORRIDA ANIVERSARIO CON 314 PARTICIPANTES
La actividad contempló distancias de 5K y 1K familiar y reunió a funcionarios, usuarios, familias y vecinos de la comuna.
Con la participación de 314 personas, este domingo 27 de septiembre se realizó la primera Corrida Aniversario del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, actividad que dio inicio a las celebraciones por un nuevo aniversario del establecimiento.
La jornada comenzó con un calentamiento al ritmo de zumba, a cargo de Bernardita Lomboy, para posteriormente dar paso a la corrida, que contempló una distancia competitiva de 5 kilómetros, con categorías femenina y masculina, y una prueba familiar de 1 kilómetro.
La actividad reunió a funcionarios, usuarios, familias y vecinos de Puerto Natales, quienes además participaron representando a las alianzas amarilla y verde que forman parte de las actividades de aniversario del hospital.
El director del establecimiento, Ignacio Quiroz Sepúlveda, valoró la participación alcanzada y destacó que este tipo de iniciativas permiten promover la actividad física y generar espacios de encuentro con la comunidad.
En tanto, el enfermero David Fernández, integrante del comité organizador, destacó que la primera versión de la corrida superó los 300 participantes y manifestó la intención de mantener la actividad durante los próximos años.
Con esta iniciativa, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos dio inicio a sus actividades conmemorativas, incorporando el deporte y la participación comunitaria como parte de su programación de aniversario.
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