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27 de septiembre de 2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES REALIZÓ SU PRIMERA CORRIDA ANIVERSARIO CON 314 PARTICIPANTES

La actividad contempló distancias de 5K y 1K familiar y reunió a funcionarios, usuarios, familias y vecinos de la comuna.

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Con la participación de 314 personas, este domingo 27 de septiembre se realizó la primera Corrida Aniversario del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, actividad que dio inicio a las celebraciones por un nuevo aniversario del establecimiento.

La jornada comenzó con un calentamiento al ritmo de zumba, a cargo de Bernardita Lomboy, para posteriormente dar paso a la corrida, que contempló una distancia competitiva de 5 kilómetros, con categorías femenina y masculina, y una prueba familiar de 1 kilómetro.

La actividad reunió a funcionarios, usuarios, familias y vecinos de Puerto Natales, quienes además participaron representando a las alianzas amarilla y verde que forman parte de las actividades de aniversario del hospital.

El director del establecimiento, Ignacio Quiroz Sepúlveda, valoró la participación alcanzada y destacó que este tipo de iniciativas permiten promover la actividad física y generar espacios de encuentro con la comunidad.

En tanto, el enfermero David Fernández, integrante del comité organizador, destacó que la primera versión de la corrida superó los 300 participantes y manifestó la intención de mantener la actividad durante los próximos años.

Con esta iniciativa, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos dio inicio a sus actividades conmemorativas, incorporando el deporte y la participación comunitaria como parte de su programación de aniversario.

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