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25 de septiembre de 2026

MINISTRO ARRAU ALERTA RIESGO PENITENCIARIO POR TRASLADO DE SICARIO ECUATORIANO A PUNTA ARENAS

La investigación abarca un homicidio ocurrido en junio de ese año en las afueras de un local nocturno de Concepción y dos homicidios frustrados en julio en el sector de Palomares.

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encendió las alarmas al criticar duramente la decisión judicial que ordena trasladar a Punta Arenas a Ronald Quiñones Quintero, imputado por homicidios por encargo y vinculado a la banda ‘Sicarios del Gran Concepción’. 

Para Arrau, esta medida expone un riesgo grave no solo para la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, sino también para los gendarmes y la ciudadanía. El traslado, solicitado por la defensa del imputado, fue autorizado pese a que Gendarmería advirtió que el penal de Punta Arenas carece de dependencias de máxima seguridad, donde Quiñones permanecía recluido en Rancagua. Quiñones Quintero, de nacionalidad ecuatoriana, se encuentra en prisión preventiva desde 2025 en una causa donde fueron formalizadas cinco personas, tres chilenas y dos ecuatorianas. 

La investigación abarca un homicidio ocurrido en junio de ese año en las afueras de un local nocturno de Concepción y dos homicidios frustrados en julio en el sector de Palomares. Según detalló Arrau a través de X, el imputado enfrenta cargos por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.

Fuente: publimicro.cl

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