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16 de septiembre de 2026

MUNICIPIO REFUERZA FISCALIZACIÓN ANTE FUNCIONAMIENTO DE PRESUNTO LOCAL CLANDESTINO

Seguridad Pública Municipal mantiene vigilancia sobre el recinto de Av. España, mientras se coordinan nuevas denuncias ante los organismos competentes.

LOCALES CLANDESTINOS (5)

La Municipalidad de Punta Arenas reforzó las acciones de fiscalización y vigilancia ante el presunto funcionamiento de un local clandestino ubicado en Av. España, a la altura del 1278, entre Balmaceda y Errázuriz, establecimiento que, de acuerdo con antecedentes recopilados por la Central de Televigilancia y denuncias de vecinos, estaría atendiendo público fuera del horario establecido.

El lugar ha sido asociado a diversos episodios de ruidos, aglomeraciones y desórdenes durante la madrugada, situación que ha llevado a inspectores municipales a permanecer de manera reiterada en el sector con el objetivo de prevenir su funcionamiento. Vecinos, además, han entregado registros audiovisuales captados por sus cámaras de seguridad como respaldo de sus denuncias.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "en nuestra ciudad existen clandestinos que están operando de forma permanente. El negocio que está acá, en Av. España 1258, está funcionando como clandestino, no una vez, sino de manera permanente. Hemos venido, hemos pasado parte y le pedimos también al dueño de la propiedad que se haga responsable por este uso".

El jefe comunal agregó que el funcionamiento de este tipo de establecimientos genera riesgos que no pueden ser comprobados directamente por los equipos municipales al no contar con autorización para ingresar al inmueble. "Como es un clandestino, no sabemos si las salidas de emergencia están operativas, si existen extintores en caso de incendio o si el alcohol que se comercializa cumple con las condiciones correspondientes. Por eso vamos a poner todas las denuncias ante la justicia, de tal forma de impedir los riesgos que están corriendo las personas y las ilegalidades", sostuvo Radonich.

La autoridad local también hizo un llamado a los vecinos a informar este tipo de situaciones y reiteró que el municipio continuará realizando las acciones que están dentro de sus atribuciones para evitar el funcionamiento de estos recintos.

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad, Germán Flores, sostuvo que "vamos a seguir fiscalizando, persiguiendo y denunciando públicamente esta situación. Estas imágenes también las hemos solicitado para enviarlas al Ministerio Público, la PDI y Carabineros, con el objetivo de terminar con esta situación que se da en distintos puntos de la comuna".

Flores agregó que "hay un peligro inminente en esta situación. No sabemos si tienen salida de emergencia, cuál es el resguardo que existe o qué otras condiciones se mantienen al interior. Por eso queremos decir basta a esta situación que está ocurriendo en la comuna".

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, explicó que actualmente existen siete locales denunciados por presunto funcionamiento clandestino, aunque advirtió que podrían existir más casos que no han sido informados formalmente. "Este es uno de los principales que nosotros tenemos denunciados por las personas y los vecinos, y también ha sido identificado por nuestra central de cámaras", señaló.

Sanhueza detalló que los equipos de televigilancia han permitido identificar situaciones asociadas a otros puntos de la ciudad y que el municipio mantiene coordinación con Carabineros. "Estamos en una persecución contra estos locales. Sabemos que van a seguir funcionando, pero nosotros vamos a estar encima. Lamentablemente, no tenemos las atribuciones para poder ingresar al interior de estos locales y desbaratarlos nosotros como Seguridad Pública", explicó.

Desde la administración comunal reiteraron que las denuncias ciudadanas son un elemento relevante para detectar estos establecimientos y que las acciones municipales continuarán desarrollándose dentro de las facultades legales disponibles, junto con la coordinación con las instituciones competentes para abordar eventuales infracciones y situaciones de riesgo.

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