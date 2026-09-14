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14 de septiembre de 2026

CONAF ADVIERTE SOBRE RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN MAGALLANES Y REFUERZA LLAMADO PREVENTIVO PARA FIESTAS PATRIAS

Buenos días región

deprifmagallanes

Esta mañana, en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el encargado de Operaciones del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF Magallanes, César Ramírez, y la asistente de Prevención de Incendios Forestales, Fabiola Carrasco, abordaron las condiciones que favorecen la propagación del fuego en la región y reforzaron el llamado a la prevención ante la proximidad de Fiestas Patrias. Ramírez explicó que, pese a la baja ocurrencia de incendios, Magallanes presenta características particulares debido al viento y la vegetación de la estepa: “Puntarenas tiene una condición especial que directamente son los vientos y la zona de Estepa. Por lo tanto, tenemos incendios que el motor de propagación principal es el viento”.

La institución también informó avances en materia de respuesta y monitoreo, destacando la incorporación de inteligencia artificial para detectar fumarolas, además de cámaras que permitirán fortalecer la vigilancia del territorio ante las extensas distancias existentes en la región. Asimismo, CONAF continúa reforzando sus brigadas: más de 300 personas postularon durante la convocatoria y todavía existen cupos, con pruebas programadas para el 24 y 25 de septiembre en la provincia de Última Esperanza y el 7 de octubre en la provincia de Magallanes. “Como bien saben, las distancias son bastante largas y nuestro tiempo respuesta se ve reducido por esa distancia”, explicó Ramírez.

De cara a las celebraciones, Carrasco llamó a evitar conductas de riesgo al utilizar fuego al aire libre, recomendando no instalar parrillas o chulengos bajo árboles, despejar el entorno y mantener agua disponible. También recordó la importancia de supervisar a los niños y reportar oportunamente cualquier emergencia al 130, número de CONAF disponible durante todo el año. Ramírez agregó que las quemas de basura deben cumplir con la normativa correspondiente y recalcó que provocar un incendio forestal constituye un delito, por lo que el llamado de la institución es a disfrutar de las Fiestas Patrias con responsabilidad y especial cuidado del entorno natural.




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