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12 de septiembre de 2026

LANZAN SEGUNDA TEMPORADA DE RADIOTEATROS Y RELATOS ANIMADOS SOBRE LA CULTURA RURAL DE CHILE

​La iniciativa de FUCOA y el Ministerio de Agricultura transforma obras ganadoras del concurso Historias de Nuestra Tierra en cinco radioteatros y cinco videos animados, disponibles gratuitamente para la comunidad.

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La Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) del Ministerio de Agricultura presentó la segunda temporada de los Radioteatros y Relatos Animados de Nuestra Tierra, iniciativa que busca acercar historias vinculadas a la cultura rural y campesina a nuevas audiencias. El lanzamiento se realizó en el Salón América de la Biblioteca Nacional, en el marco del mes de la Patria.

El proyecto considera cinco radioteatros y cinco videos animados basados en obras ganadoras del concurso Historias de Nuestra Tierra, certamen que se realiza desde 1992. La iniciativa, acogida a la Ley de Donaciones Culturales y financiada por la Fundación Piñera Morel, busca rescatar parte del patrimonio cultural inmaterial y ampliar el acceso a estos relatos mediante distintos formatos.

Durante la actividad se exhibieron las nuevas piezas audiovisuales, desarrolladas junto a la productora Monosecuencia, y se presentó un radioteatro dramatizado en vivo por la agrupación Fogón de Cuentos. El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, destacó el aporte de estas producciones para difundir historias transmitidas entre generaciones y acercar la cultura rural a públicos de distintas zonas del país.

El director ejecutivo de FUCOA, Francisco Contardo, señaló que la segunda temporada coincide con una nueva cifra récord del concurso Historias de Nuestra Tierra, que este año recibió cerca de 7.000 obras provenientes de distintos puntos del país. La directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, también valoró que estos formatos permitan llegar a nuevos públicos y ampliar las expresiones vinculadas al relato oral campesino.

Los nuevos radioteatros y animaciones están disponibles gratuitamente en los sitios web de Historias de Nuestra Tierra y Radio Minagri, además del canal de YouTube de FUCOA y Spotify de Radio Minagri Agropodcast.


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