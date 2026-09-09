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9 de septiembre de 2026

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA BUSCA GENERAR ESPACIOS SEGUROS DE EXPRESIÓN Y REFLEXIÓN PARA JÓVENES EN PROCESOS DE REINSERCIÓN

​El objetivo es promover los espacios educativos y terapéuticos que utiliza la literatura para fomentar la expresión y el pensamiento crítico, permitiendo transformar vivencias en relatos que favorezcan el desarrollo personal a través del intercambio grupal y la creatividad.

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Un nuevo ciclo de talleres de escritura creativa se llevó a cabo para jóvenes en reinserción en modalidad medio libre LAE (Libertad Asistida Especial), LAS (Libertad Asistida Simple) e IP (Internación Provisoria) e IRC (Internación en Régimen Cerrado), iniciativa que se desarrolla gracias al apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad.  

El taller cuenta con el apoyo de Andrés Guzmán, facilitador de la actividad y consistió en sesiones en las cuales participan jóvenes y otra de sensibilización de la metodología de trabajo para funcionarios y tutores del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del organismo acreditado Corporación Opción.

Para el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, "estos talleres de escritura creativa permiten que estos jóvenes resignifiquen sus vivencias, transformando experiencias complejas o de exclusión en relatos propios, ayudándoles a reconstruir su identidad y dar sentido a su historia de vida, a partir de dinámicas de trabajo que fomentan la autorreflexión, la gestión de emociones y la resiliencia, mitigando los efectos negativos de contextos de encierro o vulnerabilidad".

Talleres de sensibilización para funcionarios y tutores de reinserción

Una de las tareas de Andrés Guzmán fue sensibilizar también a funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del Organismo Acreditado Corporación Opción, quienes finalmente deberán continuar trabajando con estos adolescentes en los procesos de intervención especializada.

Andrés Guzmán destacó la participación activa y el compromiso de los funcionarios y tutores. "Los talleres llevados a cabo a funcionarios resultaron super entretenidos y todos fueron muy activos en las dinámicas de cada sesión. La dinámica que se aplicó con ellos fue la misma metodología que se aplica con los jóvenes, justamente para que se impregnaran de este trabajo que yo realizo en los talleres de escritura creativa y fomento lector. Mi estrategia es que los jóvenes no se sienten presionados con la lectura, sino que, mediante juegos dinámicos, lúdicos o de presentar pequeñas frases, se puedan armar pequeñas historias".

Adicionalmente, Andrés Guzmán explicó que este año, la actividad se enmarcó en la difusión de la mitología chilota y de Magallanes, por lo que se avanzó en sensibilizar a los funcionarios a través de ejercicios de desbloqueo en esta temática, explicando los contenidos y finalmente llevando a cabo una recreación de una historia durante la clase.

"Este tipo de iniciativas con jóvenes en reinserción son super importantes porque el arte debe estar presente en sus vidas. En general, estos jóvenes vienen de contextos vulnerables y a través de juegos y dinámicas, ellos pueden reconocerse, saber que son seres creativos, demuestran que quieren aprender, quieren crecer y el entusiasmo de los jóvenes de los Centros de Cumplimientos hizo que ellos se conectaran con la actividad en pequeñas dinámicas de lectura", valoró Andrés Guzmán.

Los talleres de escritura creativa se enmarcan en las actividades programadas del convenio que se suscribió entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, que tiene como objetivo desarrollar actividades que permitan el acceso de jóvenes a bienes culturales y artísticos, promoviendo un escenario idóneo para la inclusión e integración en disciplinas y expresiones artísticas y culturales.


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