GOBIERNO PREPARA REFORMA AL INDH Y ABORDA CRISIS PENITENCIARIA DURANTE VISITA DEL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS A MAGALLANES

Pablo Mira Hurtado adelantó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, fortaleciendo su rol consultivo y revisando atribuciones como la presentación de querellas. La autoridad también abordó la sobrepoblación carcelaria, la reinserción y la protección de niños que viven junto a sus madres privadas de libertad.

Una amplia agenda en materia de derechos humanos, seguridad, sistema penitenciario, infancia y reinserción abordó esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco de su visita a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La autoridad destacó la importancia de acercar la institucionalidad de derechos humanos a los territorios y conocer en terreno las particularidades de cada región. En ese contexto, explicó que durante los primeros meses de la actual administración ha recorrido distintas zonas del país.

“Lo que estamos mostrando, yo creo que es algo que los chilenos tienen interiorizados hace mucho tiempo que es que los derechos humanos son muy amplios, hay muchos tipos de derechos y todos los derechos humanos son importantes”, sostuvo Mira.

En esa línea, planteó que la agenda gubernamental debe abordar desde la protección de la infancia y las personas mayores hasta materias de discapacidad, memoria, educación, salud, cultura, deporte, seguridad y reinserción.

“Los derechos humanos son para todos, son de todos, todos los días y un país que entiende que los derechos humanos son valiosos y finalmente, un país cuya democracia se ha fortaleciendo, cuyo diálogo se fortaleciendo, finalmente nos tratamos mejor entre nosotros nos respetamos más y eso es lo que queremos promover”, afirmó.



Reforma al INDH



Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue el futuro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la discusión que se ha generado en torno a su continuidad, atribuciones y eventual reconfiguración.

El subsecretario fue enfático en señalar que la propuesta del Ejecutivo no contempla eliminar el organismo, sino impulsar una reforma a su institucionalidad.

“El Instituto Nacional de Derechos humanos, usted sabe que es una corporación autónoma, eso quiere decir que es autónomo del Poder Ejecutivo”, explicó, agregando que durante el año pasado se desarrolló una comisión revisora que formuló 44 medidas destinadas a mejorar o reformar la institución.

Según Mira, varias de esas propuestas han sido consideradas por el Ejecutivo y actualmente se trabaja en un proyecto que será presentado al Congreso Nacional.

El objetivo, señaló, es contar con una institución que se concentre efectivamente en la promoción y protección de los derechos humanos, fortaleciendo particularmente su carácter consultivo.

“Creemos importante, por ejemplo, fortalecer algo que a nivel comparado, a nivel internacional es muy importante, que es el rol consultivo de las instituciones de Derechos Humanos”, señaló.

En contraste, manifestó reparos respecto de la facultad que actualmente tiene el INDH para presentar querellas.

“Somos de la idea que no es necesaria seguir insistiendo en este rol, vamos a decirlo así, esta atribución judicial, sobre todo de presentación de querellas de la institución de Derechos Humanos, que es algo más bien, más bien único o muy excepcional del caso chileno y que creemos que a veces ha empañado el desempeño de la misma institución”, afirmó.

Por ello, sostuvo que la propuesta apunta a eliminar esa facultad, fortalecer el rol consultivo y modificar aspectos relacionados con la gobernanza.

“Creemos que eliminando esta Facultad de querellas, fortaleciendo el rol consultivo, mejorando, digamos, el sistema de gobernanza, creemos que podemos avanzar en una institución que efectivamente nos represente a todos, que todos sintamos cercana, que todos sintamos como nuestra”, indicó.



Niños que viven con sus madres privadas de libertad



Otro de los puntos centrales de la visita a Magallanes fue la situación de niños y niñas que viven junto a sus madres al interior de establecimientos penitenciarios.

Mira destacó que durante esta jornada se contemplaba la inauguración de una sala de estimulación temprana para lactantes en la cárcel de Punta Arenas, iniciativa que permitirá mejorar las condiciones de dos niños que actualmente viven junto a sus madres privadas de libertad.

“Esto fue un trabajo regional de distintos representantes de la región de la Seremi de Desarrollo Social, bueno, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos que la han liderado, pero también ha participado la Defensoría Penal Pública, también incluso el INDH, entre otros, y lo que busca es darle mejores condiciones de vida a dos niños, dos bebés muy chicos, uno de 6 meses, otro 1 año, 2 meses que actualmente viven en reclusión junto a sus madres en la cárcel de Punta Arenas”, explicó.

La autoridad indicó que a nivel nacional existen 122 niños menores de dos años que viven junto a sus madres en establecimientos penitenciarios, situación que, a su juicio, requiere una especial preocupación por parte del Estado.

Mira agregó que ha visitado secciones materno-infantiles en distintas regiones para conocer directamente sus condiciones y evaluar posibles mejoras.

Además, adelantó que se trabaja junto a parlamentarios en un proyecto de ley que busca establecer alternativas a la privación de libertad para estos niños.

“Estamos trabajando junto a un grupo también de parlamentarios, un proyecto de ley que busca dar una alternativa a la privación de libertad para esos niños, es decir, que esos niños menores a 2 años, por supuesto, con las respectivas excepciones y digamos exclusiones, puedan vivir en un medio libre mientras las madres, junto a sus madres, no es cierto, mientras cumplen su condena o mientras son imputadas por un delito”, explicó.



Sobrepoblación carcelaria y reinserción



En materia penitenciaria, el subsecretario reconoció que la sobrepoblación constituye una de las principales preocupaciones del sistema chileno.

“Actualmente tenemos más de 65.000 personas privadas de libertad y tenemos plazas para poco más de 40.000 personas”, detalló.

Frente a este escenario, destacó el plan de infraestructura penitenciaria que impulsa el Gobierno y que contempla mejoras en distintos establecimientos.

Sin embargo, Mira puso especial énfasis en que el problema penitenciario no puede abordarse únicamente desde la infraestructura, sino también desde la capacidad del sistema para lograr que las personas que cumplen condenas no vuelvan a delinquir.

“La reinserción finalmente es la manera de romper el ciclo de reincidencia”, afirmó.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente en Chile existen tasas de reincidencia cercanas al 50%.

“Reinserción es seguridad, reinserción es necesaria, no es cierto, tenemos que no solamente preocuparnos de lo que está ocurriendo al interior de las cárceles durante el tiempo de la condena, sino qué pasa después”, sostuvo.

En Magallanes, explicó, se están desarrollando tres mesas de trabajo vinculadas con la reinserción, enfocadas en capacitación y empleo, mujeres y educación, con participación de distintos actores regionales.

El objetivo es generar alternativas concretas para las personas una vez cumplidas sus condenas.

“Dándole una segunda oportunidad podamos romper este ciclo de reincidencia para que la reinserción sea una realidad y para que esta persona que una vez cumpla la condena, ojalá no vuelva a cometer un delito”, señaló.



Nuevo servicio de reinserción social juvenil



La autoridad también se refirió al proceso de transformación institucional que significó el reemplazo del antiguo Sename por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Mira adelantó que en enero de 2027 se realizará una primera evaluación del proceso de implementación de este nuevo sistema.

“En enero del 2027, es decir, un par de meses más, nosotros vamos a tener por primera vez una evaluación del proceso de traspaso de el Servicio Nacional de Menores al Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Servicio de Protección, pero vamos a tener la primera evaluación de este Servicio de Reinserción Social Juvenil”, informó.

En este ámbito, enfatizó la necesidad de evitar que adolescentes infractores de ley sean capturados por organizaciones criminales y, cuando ya hayan cometido delitos, entregarles herramientas para cambiar su trayectoria.

“Lo importante también es preocuparnos también de sobre todo estos adolescentes o jóvenes infractores de ley. ¿Cómo hacemos para en primer lugar, que no sean capturados por bandas de crimen organizado y si es que lo encontramos ya cometiendo delitos, cómo le vamos a hacer para darle alternativas para que ese joven, para que ese adolescente pueda enmendar el rumbo, pueda empezar de nuevo?”, planteó.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Justicia tiene el desafío de crear un nuevo servicio de reinserción social para adultos, para lo cual existe un plazo de un año para presentar un proyecto de ley al Congreso.



Seguridad como parte de los derechos humanos



Otro de los ejes de la conversación fue la relación entre seguridad y derechos humanos, particularmente el trabajo desarrollado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

El subsecretario sostuvo que la protección de la seguridad personal constituye un derecho fundamental y que, por lo tanto, las políticas de seguridad pueden formar parte de una agenda de derechos humanos.

“La seguridad personal es un derecho humano fundamental y esto no solo lo decimos nosotros. Esto es parte de la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, afirmó.

Mira recordó que la Declaración Universal reconoce entre sus primeros derechos la vida, la libertad y la seguridad personal.

En ese sentido, defendió el trabajo de las instituciones policiales y penitenciarias desde una perspectiva de protección de derechos.

“Por eso nosotros creemos que un funcionario, ya sea un funcionario policial, desde Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o incluso la policía penitenciaria en el interior de las cárceles que se dedica a proteger la seguridad de todos, es una persona que se dedica en su esencia, a la protección de los derechos humanos”, sostuvo.

El subsecretario agregó que un país más seguro permite que las personas puedan ejercer con mayor libertad otros derechos, como la educación, la salud y la vida cotidiana.



Protección de la infancia



Finalmente, Mira abordó la preocupación existente en Magallanes y a nivel nacional por situaciones relacionadas con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, incluida la explotación sexual.

En este punto, destacó la agenda gubernamental denominada “Cuidar Chile” y el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de la Niñez.

“Nosotros necesitamos como Estado dar prioridad a la infancia y es algo que estamos haciendo, por eso el presidente de la República lanzó esta agenda de cuidar Chile, no es cierto, y cuidar a los niños”, afirmó.

Según explicó, se han desarrollado mesas de trabajo destinadas tanto a enfrentar la explotación sexual de niños y adolescentes como a fortalecer la prevención, las habilidades de crianza y el rol protector de las familias.

También puso énfasis en la situación de niños que no pueden permanecer junto a sus familias, planteando la necesidad de fortalecer alternativas como las familias de acogida.

“Porque la protección de los niños y ahí quizás vamos hoy una cosa bonita que es que el tratado de Derechos Humanos más ratificado del mundo es la Convención sobre los Derechos del Niño”, señaló.

Para el subsecretario, la protección de la infancia constituye, por tanto, una parte fundamental de cualquier política integral de derechos humanos.

“Una agenda robusta en derechos humanos es también una agenda que cuida, que protege a los niños, especialmente a la primera infancia”, concluyó.

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