“ENTRE BARRIOS Y CUERDAS” CIERRA PRIMERA ETAPA CON PRESENTACIONES MUSICALES EN PUERTO NATALES

La Fundación Artes de la Patagonia Austral culminó la primera etapa de su gira comunal “Entre Barrios y Cuerdas”, iniciativa desarrollada en el marco de su Plan de Fortalecimiento como Punto de Cultura Comunitaria. El proyecto llevó presentaciones de música de cámara a distintas juntas de vecinos de Puerto Natales y finalizó con un concierto en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

El recorrido contempló presentaciones del Quinteto de Cuerdas del Conjunto Avanzado de la Fundación en la Junta de Vecinos N.º 7 Chile Nuevo, Junta de Vecinos N.º 45 Centenario San Pedro y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. En las jornadas se presentó un programa de once piezas, con obras de compositores como Mozart, Sibelius y Bartók, además de música de Violeta Parra.

Tras finalizar esta primera etapa, representantes de la Fundación sostuvieron una reunión de trabajo con el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, y Cristian Cañete, del programa Acciona. En la instancia se abordaron los avances del Plan de Fortalecimiento y la experiencia de la gira, junto con aspectos relacionados con la gestión de recursos públicos, sostenibilidad de las iniciativas y desarrollo de capacidades para las organizaciones culturales.

Otro de los temas planteados fue la disponibilidad de espacios e infraestructura cultural en Puerto Natales, situación que representa un desafío para el desarrollo de actividades de formación, circulación artística y programación permanente. En este contexto, se conversó sobre la articulación entre la institucionalidad pública y las organizaciones culturales que desarrollan su trabajo en la comuna.

La iniciativa contó con la colaboración de DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Natales y de dirigentes vecinales. La Fundación también destacó el apoyo de la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde, del director de DIDECO, Sebastián Lafourie, y de Joaquín Espinoza, colaborador voluntario encargado de la vinculación con las juntas de vecinos.





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