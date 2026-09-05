5 de septiembre de 2026
ADUANAS INCAUTA CASI 6 KILOS DE COCAÍNA OCULTOS EN EL CUERPO DE UNA PASAJERA EN PUNTA ARENAS
El procedimiento se realizó durante controles a vuelos provenientes desde Santiago. La droga estaba distribuida en 25 paquetes que contenían 555 cápsulas con clorhidrato de cocaína.
El perfilamiento de riesgo realizado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas, junto al apoyo de un can detector, permitió detectar casi seis kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. La sustancia era transportada oculta bajo la vestimenta de una pasajera que buscaba ingresar a la Región de Magallanes.
Durante la fiscalización, la pasajera fue derivada a una entrevista e inspección más exhaustiva. En la revisión, funcionarios de Aduanas encontraron 25 paquetes adosados a su cuerpo, que contenían recipientes tipo ovoides con una sustancia blanca. En total, fueron contabilizadas 555 cápsulas.
La sustancia fue sometida posteriormente a una prueba de campo mediante un equipo de tecnología no invasiva, que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la droga incautada fue de 5 kilos 950 gramos.
Tras tomar contacto con el fiscal de turno, se instruyó proceder por infracción a la Ley N° 20.000. Por disposición del Ministerio Público, el procedimiento fue adoptado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI Punta Arenas, cuyos detectives incautaron la droga y detuvieron a la mujer, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas.
La imputada fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de la detención.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.
Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.