DIRECTOR REGIONAL DE ADUANAS LLAMA A LA CIUDADANÍA A NO ADQUIRIR PRODUCTOS ILEGALES TRAS DESTRUCCIÓN DE CASI TRES MILLONES DE CIGARRILLOS

El director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, destacó el trabajo que realiza el servicio para combatir el ingreso de mercancías ilegales al país y advirtió sobre los efectos que tiene la compra de productos de contrabando en el fortalecimiento del crimen organizado.

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad abordó los alcances del reciente operativo de destrucción de mercancías incautadas, realizado el lunes pasado, donde fueron eliminados cerca de tres millones de cigarrillos ilegales, además de bebidas alcohólicas, alimentos, medicamentos y productos que infringían normas de propiedad intelectual.

“Respecto al trabajo en aduanas fronteras, nosotros resguardamos el ingreso legal de la mercancía en general. Por supuesto que últimamente ha estado de moda el tema del cigarrillo, pero no es solo cigarrillo”, explicó Andronoff, agregando que en la destrucción también se eliminaron más de 50 litros de bebidas alcohólicas, más de 100 kilos de alimentos, más de cuatro kilos de medicamentos, además de camisetas y carcasas de celulares falsificadas.

El director regional enfatizó que la labor del servicio no solo apunta a detectar sustancias ilícitas, sino también a proteger a los consumidores y al comercio formal. “Nosotros apoyamos el comercio establecido en varios aspectos, apoyamos a la comunidad en otro aspecto como el tema de la droga”, señaló.

Andronoff también explicó que, pese al alto volumen de mercancías que ingresan al país, Aduanas mantiene controles permanentes mediante sistemas de análisis de riesgo. Según indicó, anualmente ingresan millones de contenedores y alrededor de 40 millones de paquetes asociados al comercio electrónico, lo que hace imposible revisar físicamente la totalidad de los envíos.

“Todo cruza filtros de riesgo, son revisados informáticamente”, indicó, precisando que los estándares internacionales consideran la apertura física de entre un 3% y un 5% de las cargas, rango en el que se encuentra Chile.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el impacto económico y social del contrabando. La autoridad recordó que la reciente destrucción de cigarrillos representó un perjuicio fiscal cercano a los 500 mil dólares, producto de impuestos que el Estado deja de percibir.

En ese contexto, realizó un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes a rechazar este tipo de productos. “La batalla contra el crimen organizado no es algo que se haga solo ni se gane solo ni ninguna institución por sí sola lo puede lograr, lo hacemos como sociedad en conjunto”, afirmó.

Asimismo, advirtió que detrás del comercio ilegal existen redes criminales que financian otras actividades ilícitas. “Cuando una persona compra cigarrillos falsos porque se va a ahorrar 3 mil pesos una cajetilla y no visualiza de manera responsable todo lo que hay detrás de eso, nos hace un flaco favor a todos”, sostuvo.

Durante la entrevista, Andronoff también destacó la incorporación reciente del Servicio Nacional de Aduanas al Sistema Nacional de Inteligencia, lo que permitirá fortalecer el intercambio de información con otras instituciones del Estado y mejorar la detección de organizaciones criminales.

“Es importante que como servicio Aduana ahora estemos incluidos en el Sistema de Inteligencia Nacional, que nos permita acceder a información en conjunto con otros servicios públicos que antes no teníamos acceso tan directo”, explicó.

Respecto a la realidad regional, informó que Aduanas cuenta actualmente con 112 funcionarios desplegados desde Monte Aymond hasta Puerto Williams, además de nuevas herramientas tecnológicas, escáneres y binomios caninos para reforzar las labores de fiscalización.

Finalmente, el director regional valoró el compromiso de los funcionarios que desempeñan labores en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos de la región, destacando la complejidad y exigencia del trabajo que realizan diariamente para resguardar las fronteras y proteger a la comunidad.



