MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGA $17 MILLONES EN SUBVENCIONES A 22 ORGANIZACIONES SOCIALES

Un total de 22 organizaciones sociales fueron beneficiadas con subvenciones municipales durante las jornadas del miércoles 29 y jueves 30 de julio, en una nueva entrega de recursos impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas. En conjunto, se distribuyeron más de $17 millones, destinados a apoyar proyectos de organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, de adultos mayores, voluntariado, inclusión, reciclaje y bienestar social.

Durante ambas ceremonias, realizadas en la Sala de Concejo del Palacio José Montes, recibieron sus aportes agrupaciones como Amadown, Cruz Roja Filial Punta Arenas, Ostomizados de la Patagonia, Agrupación de Cuidadoras y Discapacidades Diferentes Luchadoras Incansables, Fundación Animal Barak, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos y organizaciones culturales, entre otras; permitiendo financiar iniciativas que beneficiarán a cientos de vecinos de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta nueva entrega refleja el respaldo permanente del municipio al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales. "Durante dos jornadas entregamos subvenciones a 22 organizaciones sociales por un monto total cercano a los $17 millones. Estos recursos apoyan iniciativas de agrupaciones deportivas, culturales, comunitarias, de adultos mayores, reciclaje, inclusión y voluntariado; que benefician directamente a cientos de vecinos en distintos barrios de la comuna. Lo más importante es que estas subvenciones son aprobadas por unanimidad por el Concejo Municipal y llegan de manera directa y transparente a las organizaciones. Cada año son más las agrupaciones que postulan y queremos seguir fortaleciendo esta herramienta de apoyo al trabajo comunitario".

Uno de los beneficiarios fue la Agrupación Magallánica de Padres y Amigos de Personas con Síndrome de Down (Amadown), que destinará los recursos al mejoramiento del acceso a su sede, la que próximamente cumplirá 25 años de funcionamiento. El tesorero de la organización, Santiago Velásquez, valoró el aporte recibido. "Estamos muy contentos. Esta subvención nos permitirá mejorar el acceso a nuestra sede, que ya tiene cerca de 25 años y necesitaba reparaciones. Es una ayuda muy importante para seguir desarrollando nuestras actividades y preparar la caminata con la que conmemoraremos un nuevo aniversario de Amadown".