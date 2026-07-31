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31 de julio de 2026

TARJETA DE COORDENADAS: BANCOESTADO INFORMA EXITOSO PROCESO DE MIGRACIÓN DE SUS CLIENTES A MECANISMOS DIGITALES DE AUTENTICACIÓN Y GARANTIZA ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE EXCEPCIÓN

A la fecha, el 94% de los clientes ya utiliza mecanismos de autenticación más modernos y seguros, en línea con los nuevos estándares impulsados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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BancoEstado informó una exitosa implementación del proceso de migración de sus clientes desde la Tarjeta de Coordenadas hacia mecanismos digitales de autenticación, fortaleciendo la seguridad de las transacciones digitales y dando cumplimiento a la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece nuevos estándares para la autorización de operaciones.

Dicha normativa establece que, a partir del 1 de agosto de 2026, la Tarjeta de Coordenadas dejará de operar como mecanismo general de autenticación para las transacciones digitales.

En ese contexto, a la fecha, el 94% de los clientes del banco ya utiliza mecanismos de autenticación más robustos, como BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta + SMS, soluciones que incorporan mayores niveles de protección y hoy son los mecanismos habituales para autorizar transacciones.

Este resultado es fruto de una implementación gradual a lo largo de un año, que contempló contacto y orientación directa a los clientes, instancias de capacitación, la elaboración de videos tutoriales y material de apoyo, además de un trabajo coordinado con municipios y organizaciones de la sociedad civil para acompañar especialmente a quienes requerían mayor apoyo en la adopción de los nuevos mecanismos de autenticación.

No obstante, el uso de este mecanismo se mantendrá operativo en casos de excepción establecidos por la CMF e identificados por BancoEstado entre sus clientes, quienes, por sus condiciones particulares, requieren seguir utilizando la Tarjeta de Coordenadas. Respecto de las transacciones que se realicen con este mecanismo seguirán contando con los controles de seguridad y monitoreo actualmente implementados por el banco.

Asimismo, los clientes que ya completaron exitosamente su migración a BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta + SMS continuarán autorizando sus transacciones mediante estos mecanismos y no podrán volver a utilizar la Tarjeta de Coordenadas.

Con este proceso, BancoEstado reafirma su compromiso con la seguridad de las transacciones de sus clientes, impulsando la adopción de mecanismos de autenticación acordes con los estándares actuales y, al mismo tiempo, manteniendo un acompañamiento especial para aquellos clientes que, de manera excepcional y conforme a la normativa vigente, continuarán utilizando la Tarjeta de Coordenadas.
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