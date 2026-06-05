MINISTERIO DE AGRICULTURA Y BANCOESTADO IMPULSAN CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL PARA APOYAR AL SECTOR AGRÍCOLA REGIONAL

​Como parte de las medidas impulsadas para enfrentar el complejo escenario internacional que afecta a la agricultura, el Ministerio de Agricultura y BancoEstado anunciaron la disponibilidad de una línea especial de Crédito de Capital de Trabajo con garantía estatal FOGAPE destinada a apoyar a productores agrícolas de todo el país, incluyendo la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La iniciativa busca fortalecer la liquidez y la continuidad productiva del sector agrícola y ganadero ante el aumento de los costos de diversos insumos agrícolas, las dificultades observadas en los mercados internacionales y la volatilidad que afecta las cadenas globales de suministro.



El Seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada Herrera, explicó que esta herramienta forma parte de las acciones que está impulsando el Ministerio de Agricultura para resguardar la capacidad productiva del sector y contribuir a la seguridad alimentaria del país.



“Producto del aumento de los costos internacionales que han afectado a los productores nacionales y regionales, el Ministerio de Agricultura y BancoEstado han logrado un acuerdo para proporcionar créditos a tasas convenientes con garantía FOGAPE para pequeños, medianos y microempresarios dedicados a la agricultura. Esta herramienta permitirá fortalecer la liquidez, dar continuidad a los procesos productivos y contribuir al desarrollo económico regional”, señaló la autoridad.



Cavada agregó que “el Ministerio de Agricultura está actuando con responsabilidad y sentido de urgencia frente a este escenario internacional, desplegando herramientas concretas para proteger la producción agrícola nacional y apoyar a quienes día a día sostienen el abastecimiento de alimentos para el país”.



Por su parte, el subgerente regional de BancoEstado en Magallanes, Juan León Yáñez, destacó que esta línea especial de financiamiento estará vigente hasta el 30 de junio de 2026 y se encuentra disponible tanto para clientes como para no clientes de la institución financiera.



“Esta es una oferta de tasa especial para el segmento agrícola, enmarcada dentro de las medidas de apoyo impulsadas para enfrentar esta contingencia. Está disponible para todos los rubros del sector agrícola y considera financiamientos desde 200 hasta 2.000 UF, con una tasa preferencial de 0,89% y plazos de hasta 18 meses. Para otros montos o plazos, las condiciones se ajustan a la estructura vigente de BancoEstado”, indicó.



Respecto de los requisitos para acceder al beneficio, el ejecutivo precisó que todas las solicitudes son evaluadas conforme a los criterios crediticios habituales de la institución. “Los postulantes deben cumplir con las condiciones de evaluación y demostrar capacidad de pago. Toda solicitud pasa por un proceso de análisis crediticio, tal como ocurre con cualquier financiamiento otorgado por BancoEstado”, explicó.



Financiamiento con garantía estatal



La línea especial contempla financiamiento para capital de trabajo destinado a todos los rubros del sector agrícola, respaldado por la garantía estatal FOGAPE. Entre sus principales características destacan:



* Disponible para clientes y no clientes de BancoEstado.

* Financiamiento entre 200 y 2.000 UF para el segmento Pyme agrícola.

* Tasa preferencial de 0,89% para créditos dentro de dicho rango.

* Plazos de hasta 18 meses, ajustables según el ciclo productivo de cada actividad.

* Garantía estatal FOGAPE.



Asimismo, para el segmento de microempresas agrícolas se contempla:



* Créditos entre $3 millones y $10 millones con tasa preferencial de 1,25%.

* Créditos superiores a $10 millones con tasa preferencial de 0,99%.

* Financiamiento con garantía estatal para inversiones CORFO- FOGAIN

* Plazos de hasta 18 meses.



Respuesta coordinada frente a un escenario internacional complejo



La activación de esta línea de financiamiento forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Agricultura para enfrentar las presiones que actualmente afectan a los mercados internacionales de insumos agrícolas, caracterizados por restricciones logísticas, tensiones geopolíticas y alteraciones en las cadenas de abastecimiento.



En este contexto, el Gobierno ha desplegado una coordinación interinstitucional orientada a monitorear precios, disponibilidad de insumos y condiciones de abastecimiento, además de facilitar instrumentos financieros que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de agricultores y empresas del sector.



Junto a esta medida, CORFO mantiene disponibles diversos instrumentos de apoyo para empresas agrícolas y vinculadas al sector de insumos, entre ellos programas orientados al financiamiento de capital de trabajo, inversión y fortalecimiento de liquidez.



Las personas interesadas pueden obtener más información en las sucursales de BancoEstado, a través de sus ejecutivos comerciales o en los canales digitales de la institución.

