COMISIÓN NACIONAL IMPULSA NUEVA ETAPA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN CHILE

Con el objetivo de definir las principales líneas de trabajo para el desarrollo de la agricultura orgánica en el país, se reunió la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, instancia presidida por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña. Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados y se acordó dar continuidad a la implementación de mesas regionales y fortalecer la coordinación entre los distintos integrantes de la cadena.

El ministro Jaime Campos destacó que la agricultura orgánica representa una oportunidad para diversificar la oferta exportadora de Chile, acceder a mercados de mayor valor y responder a la creciente demanda por alimentos producidos de manera sostenible. Por su parte, Daniela Acuña informó que se trabaja en la actualización del marco regulatorio de la Ley de Agricultura Orgánica, con el propósito de adecuarlo a estándares internacionales y facilitar el crecimiento del sector.

Durante la reunión, los participantes coincidieron en que los desafíos no solo pasan por aumentar la superficie certificada, sino también por ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer la capacitación de los productores y consolidar una agricultura orgánica que genere beneficios económicos, ambientales y sociales. Asimismo, destacaron la importancia de difundir sus beneficios para aumentar la confianza de los consumidores y fortalecer la competitividad del sector.

Chile cuenta con la Ley N.º 20.089, que establece el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, además de acuerdos de equivalencia con mercados internacionales que favorecen las exportaciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que el crecimiento del sector requiere una mayor articulación entre los distintos actores de la cadena de valor, con el fin de fortalecer su representatividad, acceder a nuevas oportunidades de financiamiento e innovación y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

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