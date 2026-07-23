CAMBIO DE PARADIGMA EN LA AGRICULTURA: LOS SUELOS SON HETEROGÉNEOS, LAS DECISIONES TAMBIÉN DEBEN SERLO

Durante muchos años, las definiciones agrícolas se tomaron de forma homogénea, es decir, un agricultor tenía un campo y dentro de toda su superficie, hacía exactamente las mismas cosas. Sin embargo, los suelos, incluso en un mismo terreno, no son iguales, ya que existen sectores con diferencias de productividad, retención de agua, compactación o respuesta a fertilizantes.

En la actualidad, se está produciendo un cambio de paradigma, ya que es posible contar con herramientas para conocer en detalle esta heterogeneidad del suelo agrícola. Mediante agricultura de precisión aplicada a la toma de decisiones, hoy el mercado chileno tiene a disposición Soilsense, el cual no consiste solamente en un servicio de análisis, sino que también transforma la variabilidad de los campos en resoluciones concretas.

Combinando diagnóstico, interpretación, recomendaciones y acompañamiento, ayuda a los productores a optimizar sus recursos, reducir la incertidumbre y mejorar el rendimiento de sus suelos. No se trata sólo de un informe, sino de un sistema integral para que puedan tomar las determinaciones más acertadas a los manejos que realizarán en sus huertos.

"No queremos vender análisis de suelo, mapas o tecnología, sino la capacidad de tomar mejores decisiones que permitan optimizar el programa fitosanitario de los cultivos", explica Pedro Solar, Gerente de Marketing e Innovación de Summit Agro Chile, multinacional japonesa perteneciente al grupo Sumitomo Corporation. "El verdadero valor no está en medir los suelos, sino en saber qué hacer con esa información", agrega.

Entendiendo el suelo

A simple vista, un sector de un campo podría parecer igual a otro que está inmediatamente al lado. Sin embargo, pese a la cercanía, hay múltiples variables que pueden ser diferentes de un área a otra y que impactan en la productividad de cada una, con todo lo que ello implica en términos de ganancias o pérdidas para los agricultores.

"La compactación de un terreno, su humedad o su contenido de nutrientes son factores fundamentales a la hora de tomar definiciones", explica Alfredo Burgos, Líder de Innovación y Servicios de Summit Agro Chile. "Es esencial entender la variabilidad de las propiedades del suelo para así dimensionar el impacto que tienen a nivel productivo", complementa el especialista.

Todo lo anterior puede ser conocido de antemano gracias a Soilsense, que acaba de ser lanzado en nuestro país por la multinacional japonesa, de la mano de MSR (Manejo de Suelo Regenerativo / http://www.sueloregenerativo.cl), ofreciendo un mapeo de variabilidad, además de una interpretación especializada de los datos recolectados, recomendaciones personalizadas en base a ellos y un acompañamiento técnico. La versión "Pro" incluye servicios más avanzados, como espectrometría, análisis de laboratorio, propiedades físicas, químicas y morfológicas del suelo, modelamiento digital, integración con indicadores satelitales históricos, modelamiento espacial de atributos de suelo y una plataforma digital, entre otros.

"El agricultor sabe que su campo no se comporta igual en todas partes. Sin embargo, muchas veces sigue manejando un campo variable con decisiones uniformes", advierte Burgos. "La productividad comienza bajo sus pies. Mientras mejor entienda su suelo, mejores serán sus decisiones", concluye el experto.