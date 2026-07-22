SEREMI DE SALUD RINDIÓ CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO AVANCES EN PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA

​Con énfasis en la prevención, promoción y protección de la salud de la población y el trabajo desplegado en todo el territorio regional, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó su Cuenta Pública Participativa 2026, instancia encabezada por el Seremi de Salud, Fabián Barrientos Andrade.



En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; integrantes del gabinete regional; autoridades del sector salud; miembros del Consejo Asesor de la SEREMI y de otras instancias de participación ciudadana; agrupaciones de pacientes oncológicos y otras organizaciones de la comunidad; además de funcionarias y funcionarios de la SEREMI de Salud, entre otros asistentes.



Durante la actividad, la autoridad presentó los principales avances y resultados alcanzados durante 2025 por los 143 funcionarios y funcionarias que integran la institución, destacando que gran parte de la labor de la Autoridad Sanitaria se desarrolla anticipándose a los riesgos, a través de acciones de vigilancia, fiscalización, educación, prevención y coordinación intersectorial.



Entre los resultados expuestos, se relevó el fortalecimiento de la fiscalización sanitaria, con un aumento de 9% en las fiscalizaciones de alimentos respecto del año anterior. Asimismo, la Unidad de Salud Ocupacional efectuó 438 fiscalizaciones relacionadas con protocolos de vigilancia de riesgos. En materia de vigilancia sanitaria, el Laboratorio de Salud Pública realizó durante 2025 más de 3 mil análisis de toxinas marinas, además de 615 análisis microbiológicos y químicos para el Programa de Alimentos y 1.340 correspondientes al Programa de Agua. A esto se sumó la reacreditación de las técnicas de análisis de toxinas marinas, respaldando la calidad y confiabilidad técnica de este trabajo.



En prevención y vigilancia epidemiológica, se desarrollaron 305 investigaciones de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y como sector salud se administraron más de 81 mil dosis de vacuna contra la influenza y 70.875 dosis de vacunas programáticas. En tanto, la estrategia de inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial alcanzó una cobertura de 135% en recién nacidos y 93,3% en lactantes.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, señaló que estos resultados reflejan una labor que, si bien en algunos ámbitos es conocida por la comunidad, en otros se desarrolla de manera menos visible, pero que resulta igualmente fundamental para anticiparse a los riesgos sanitarios y proteger la salud de la población. “Hoy realizamos nuestra Cuenta Pública como Secretaría Regional Ministerial de Salud, donde expusimos lo que se ha realizado como institución en los diferentes departamentos, desde Salud Pública, Acción Sanitaria, Gestión y Desarrollo de las Personas, Desarrollo Institucional, así como COMPIN y de los diferentes laboratorios y oficinas provinciales, que en este caso tenemos en Porvenir, en Puerto Williams y en Puerto Natales. Damos cuenta de las acciones que se realizan, no sólo acciones de intervención en términos de prevención y promoción en salud, sino además aquellas actividades de fiscalización y de vigilancia, tanto ambiental como sanitaria”.



El Seremi destacó que detrás de cada fiscalización, vacuna, análisis de laboratorio, capacitación y acción de promoción y prevención está el compromiso de las funcionarias y funcionarios por proteger la salud de la comunidad. Asimismo, señaló que el desafío es continuar fortaleciendo una salud pública cercana, moderna y preventiva, con presencia en todos los territorios de la región.



Asimismo, la autoridad destacó el refuerzo en el marco de la Campaña de Invierno y relevó el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de instancias como el Consejo Asesor Regional y del trabajo permanente desarrollado junto a organizaciones sociales y agrupaciones de pacientes, promoviendo una gestión de salud más cercana y vinculada con las necesidades de la comunidad.



Finalmente, el Seremi se refirió a los principales desafíos: “Uno de los ejes prioritarios que nos ha planteado el Ministerio de Salud es continuar avanzando como sector en la reducción de las listas de espera, con especial énfasis en las atenciones oncológicas. A esto se suma el desafío de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, tarea que estamos desarrollando de manera coordinada con el Servicio de Salud, hospitales y centros de salud familiar de la región”, agregando además la importancia de fortalecer la modernización digital del sistema de salud, incorporando nuevas tecnologías y herramientas de interoperabilidad que fortalezcan la gestión.









