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22 de julio de 2026

GOBERNADOR REGIONAL Y SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE PRIORIZARÁN LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN MAGALLANES

La reunión permitió a las autoridades avanzar en un programa de trabajo, donde se priorice la implementación de los rellenos sanitarios provinciales y el cierre de vertederos, que en el caso de Punta Arenas y Natales se encuentran en estado crítico.

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Este lunes, el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, se reunió con el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, quienes definieron las prioridades para Medio Ambiente, entre las que destacan la gestión de residuos y el fomento al reciclaje.

La reunión permitió a las autoridades avanzar en un programa de trabajo, donde se priorice la implementación de los rellenos sanitarios provinciales y el cierre de vertederos, que en el caso de Punta Arenas y Natales se encuentran en estado crítico.

“Nos reunimos con el Gobernador Regional para avanzar en diversos temas ambientales que le preocupan a los habitantes de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Uno de ellos, es la gestión de residuos, ya que debemos lograr aumentar las cifras de reciclaje que hoy están cerca del 11% , disminuir los residuos que llegan al vertedero y pensar a mediano y largo plazo, para desarrollar el Plan de Cierre de los Vertederos y avanzar en la implementación de los rellenos sanitarios”, detalló el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld.

Otro de los temas tratados en la jornada fue el impulso a diversas industrias que ven en Magallanes una oportunidad de desarrollo económico. En este sentido, se revisaron algunas iniciativas de energías renovables y desarrollo tecnológico que ingresarán prontamente a Evaluación Ambiental.

Finalmente, se revisó el proceso de relocalización de concesiones acuícolas y las iniciativas legislativas que está impulsando el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.


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