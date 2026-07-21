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21 de julio de 2026

LUZ VERDE PARA BTS: MINISTERIO DEL DEPORTE AUTORIZA EL USO DEL ESTADIO NACIONAL TRAS ACUERDO PARA PROTEGER LA CANCHA

La productora presentó un proyecto técnico respaldado por un estudio de ingeniería que incluye un escenario 360° y maniobras desde la pista atlética.

BTSChile

El Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmaron oficialmente la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los esperados conciertos de la agrupación surcoreana BTS.

La resolución se dio a conocer luego de que la empresa productora presentara una propuesta técnica modificada que garantiza el resguardo de la infraestructura deportiva del coliseo de Ñuñoa, en especial la cancha principal.

A diferencia de los montajes tradicionales, el plan aprobado contempla la instalación de un escenario en formato 360°, el cual evita el tránsito de maquinaria pesada sobre el terreno de juego.

Las maniobras de montaje y producción se ejecutarán mediante grúas operadas de manera estratégica desde la pista atlética perimetral.

Adicionalmente, se utilizará una cubierta de protección especial de alta tecnología que permite mantener la ventilación y la respiración del césped durante los días que dure el evento.

“Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, detalló el comunicado emitido por el Ministerio del Deporte.

El plan técnico que destrabó la autorización

La solución definitiva se concretó tras la presentación de una nueva propuesta por parte de la productora. Según detalló el Ministerio del Deporte, el rediseño logístico cuenta con el respaldo de un estudio de ingeniería e implementará ajustes estrictos destinados a resguardar la infraestructura del recinto ñuñoíno.

Entre las medidas más destacadas del nuevo acuerdo se encuentran la instalación del escenario 360°: Este formato evitará la circulación de maquinaria pesada directamente sobre la cancha.

Además de una operación a distancia, lo que sostiene que todas las maniobras de producción y montaje se ejecutarán mediante grúas operadas exclusivamente desde la pista atlética.

Junto a lo anterior, se instalará una cubierta tecnológica: Se utilizará un sistema especializado de protección que permitirá mantener la ventilación y respiración adecuada del césped.

Estas innovaciones garantizarán una reducción significativa en el tiempo estimado para la recuperación de la cancha en comparación a la solicitud inicial.

Ante este nuevo escenario, el Gobierno ya notificó de la medida al Club Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago, con el objetivo de coordinar armoniosamente el desarrollo de las actividades deportivas y culturales en el principal coliseo del país.

Fuente: adnradio.cl


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