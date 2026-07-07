SE REALIZARÁ LA 10° VERSIÓN DE LA CORRIDA NOCTURNA FAMILIAR DE PUNTA ARENAS

​Durante la mañana de hoy se realizó en el Centro Elige Vivir Sano de Punta Arenas el Lanzamiento de la décima versión de la Corrida Nocturna Familiar de Punta Arenas. Iniciativa que es organizada por el Ministerio de Deporte y el Instituto Nacional de Deporte (IND).



Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita en la web www.ind.cl, en categorías de 2.5, 5 y 10 kilómetros. La actividad se desarrollará el sábado 25 de julio desde las 18:00 horas en el Parque V Centenario de la Costanera de Punta Arenas.



"El deporte es una política pública que contribuye al bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Esta décima edición de la Corrida Familiar Nocturna refleja el compromiso del Ministerio del Deporte con la promoción de la actividad física y la generación de espacios de encuentro para la comunidad. Mantenerse activo mejora la calidad de vida, fortalece la autonomía y favorece un envejecimiento activo y digno. Por eso, seguiremos impulsando iniciativas que permitan que más personas, especialmente las personas mayores, accedan al deporte y hagan de la actividad física un hábito permanente", dijo la Ministra Natalia Duco.



Mientras que el Secretario Regional Ministerial del Deporte, Jacques Roux Vidal destacó la realización de la 10° versión señalando que, "la invitación es a participar de este importante evento junto a la familia y potenciar así las actividades deportivas en invierno. El frío no es impedimento para que los magallánicos disfruten de una actividad familiar que involucra movimiento y recreación de manera sana y gratuita. Todos están invitados a inscribirse a este importante evento deportivo”.



Finalmente, el Director IND Magallanes, Héctor Serka dijo que: “Esta corrida cumple 10 años reuniendo a la familias en torno al deporte y la recreación. Este evento comenzó con más de 400 participantes en el año 2015 y hoy ya son ocho mil los cupos disponibles. Esta será una corrida familiar con espíritu deportivo y disfrutando el invierno en nuestra ciudad”.







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