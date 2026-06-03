FUNDADORA DE RUNIKA ROSSINA PASTORELLI PROMUEVE EL RUNNING DEPORTE FAMILIAR Y COMUNITARIO DESDE PUNTA ARENAS

El running dejó hace tiempo de ser solo una disciplina competitiva. Hoy, para muchas personas, representa una herramienta de bienestar, conexión personal y vida saludable. Esa mirada fue la que compartió Rossina Pastorelli, fundadora de Runika, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Running.

Durante la conversación, Pastorelli abordó cómo el deporte se ha convertido en un espacio para desconectarse del estrés cotidiano, fortalecer la salud mental y reencontrarse con el entorno, especialmente en una región como Magallanes, donde las condiciones climáticas representan un desafío permanente para quienes practican actividad física al aire libre.

“Correr no va enfocado al tema competitivo, va mucho más a conectar contigo, disfrutar ese momento y escucharte”, señaló, explicando que el proyecto Runika nació precisamente desde esa necesidad de compartir los beneficios emocionales y personales que encontró en el running.

A casi un año de su creación, Runika ha logrado consolidar una comunidad digital que trasciende las fronteras regionales. A través de redes sociales, principalmente Instagram, Pastorelli comparte recorridos por distintos sectores de Punta Arenas, consejos para principiantes, reflexiones motivacionales y experiencias vinculadas al deporte y la vida cotidiana.

Según explicó, gran parte del interés generado proviene justamente de los paisajes de la Patagonia y del carácter inclusivo del mensaje que busca transmitir. “La idea es que la gente vea que correr no es solo para cierto tipo de personas. Todos pueden disfrutarlo dentro de sus capacidades”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el crecimiento del running recreativo y el retorno a formas simples de movimiento. Para Pastorelli, el auge actual responde a una necesidad de volver a conectar con actividades básicas, alejadas de la presión por el rendimiento.

En ese contexto, entregó recomendaciones para quienes buscan comenzar, enfatizando la importancia de avanzar progresivamente, priorizar la técnica, respetar los tiempos de descanso y complementar el running con trabajo de fuerza para prevenir lesiones.

Pero su trabajo no se limita al contenido digital. Desde marzo de este año, junto a la profesora Stephanie Sánchez y posteriormente con la incorporación de Miguel Ortega, impulsan Patagonia Runnings, club orientado a niños y familias que actualmente reúne a cerca de 50 participantes.

La iniciativa trabaja con niños entre 5 y 11 años y busca instalar el deporte desde una perspectiva formativa y familiar, incluyendo entrenamientos compartidos con padres y apoderados.

“Queremos que el deporte sea parte de la vida de los niños, que lo disfruten y lo extrañen durante la semana. También involucramos a las familias porque genera motivación y momentos compartidos”, explicó.

Finalmente, Pastorelli planteó que Magallanes posee condiciones únicas para seguir fortaleciendo la cultura deportiva regional e incluso proyectó que la zona podría aspirar a eventos de mayor escala, como medias maratones o competencias masivas que además potencien el turismo deportivo.

“Tenemos una región maravillosa. Estamos alejados, pero eso no significa dejar el deporte de lado”, concluyó.

La entrevista cerró con una invitación abierta a la comunidad magallánica: atreverse a correr, disfrutar el movimiento y descubrir que el deporte también puede transformarse en un espacio de bienestar personal y familiar.





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