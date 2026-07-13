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13 de julio de 2026

SUBSIDIOS A LA CONTRATACIÓN, TRABAJOS TRANSITORIOS Y MEJORAMIENTOS URBANOS: LOS EJES DE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO REGIONAL Y EL NACIONAL PARA ENFRENTAR EL DESEMPLEO

La proyección apunta a 50 mil nuevos empleos, con un compromiso de $50.000 millones del Gobierno central.

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En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostró que la desocupación en Chile llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo0,5 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior. Sobre ese contexto fue que el Gobierno nacional convocó el viernes pasado a La Moneda, en Santiago, a los Gobernadores Regionales, agrupados en la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), para impulsar una estrategia denominada “Modo Empleo”.

En concreto, se trata de una coordinación entre las máximas autoridades regionales y los ministerios de Economíadel Trabajo y Previsión Social, y de la Mujer y la Equidad de Género; junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para lograrlo, se usarán tres instrumentos:

  • El primero es un subsidio a la contratación de hasta el 50% del ingreso mínimo mensual por cuatro meses para empresas que contraten de manera inmediata;
  • el segundo es la generación de empleos transitorios vía Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Sercotec; y
  • el tercero son las obras de mejoramiento urbano y de barrios.

La proyección apunta a 50 mil nuevos empleos, con un compromiso de $50.000 millones del Gobierno central$25 mil millones para los subsidios a la contratación de nuevos trabajadores (estimados en 20 mil subsidios vía Sence); $20 mil millones vía Programa de Mejoramiento Urbano (PMU de Subdere); y $5 mil millones en programas Conaf y Sercotec.

El Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, detalló que “hay un compromiso, región por región, en base a sus proyectos y capacidades presupuestarias, de acompañar en similares condiciones al Gobierno Central para la recuperación del empleo. Eso significa que, en prácticamente todas las regiones, poder avanzar con mayor agilidad con proyectos FRIL (Fondo Regional de Inversión Local) en cada una de las comunas, y se lo hemos pedido especialmente a la DIPRES (Dirección de Presupuesto)”.

El Presidente Kast hizo un “llamado al mundo privado, tanto a las grandes empresas como a las pymes, que esto es una ocupación, no es una preocupación, es una ocupación de todos nosotros, sobre todo en estos meses más duros que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este ‘Modo Empleo’”.

Consejo Regional

El ente colegiado tendrá también un rol angular para avanzar en esta estrategia. Flies contó: “Hemos comprometido que por cada subsidio que el Gobierno coloque, y los vamos a conversar con el Consejo Regional, nosotros estamos en condiciones de colocar un subsidio vía SENCE. Esto podría impactar solamente 1 punto porcentual del desempleo”.

La decisión, precisó el Gobernador, podría tener un impacto positivo en los meses de invierno “hasta la recuperación que habitualmente tenemos en el segundo semestre con los procesos de pesca, turismo y otros sectores productivos”.

El próximo miércoles los Gobiernos Regionales podrían consolidar sus propuestas para materializar las medidas en agosto.





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