COLUMNA DE OPINIÓN | 70 AÑOS DEL COLEGIO DE PERIODISTAS: MEMORIA, OFICIO Y FUTURO DESDE MAGALLANES

Este 11 de julio el Colegio de Periodistas de Chile cumple 70 años. Desde Magallanes, esta conmemoración no es solo una fecha gremial: es una oportunidad para mirar la historia del oficio, reconocer a quienes abrieron camino y pensar con responsabilidad el lugar que hoy ocupa el periodismo en la vida democrática del país.

En nuestra región, el periodismo ha sido parte de la construcción de identidad. No solo ha informado: ha ayudado a narrar lo que somos. En una zona marcada por la distancia, el clima y la dispersión territorial, la prensa, la radio y los medios locales han sido un punto de encuentro. Allí se han contado los conflictos sociales, las transformaciones productivas, las tareas de la comunidad, la vida cultural y también las grandes preguntas sobre el desarrollo de Magallanes.

La historia gremial en la región tiene nombres propios. El primer Consejo Regional de Magallanes del Colegio de Periodistas de Chile se constituyó el 3 de enero de 1972, con José Kramarenko Downer como presidente, histórico jefe de prensa de Radio Polar. Lo acompañaron Arturo Ampuero Navarro, en la vicepresidencia; Olegario Gómez Cárdenas, como secretario; José Bozic Laboric, como tesorero; y Osvaldo Wegman Hansen, como director. Esa directiva no solo organizó una estructura: dio forma a una idea de profesión que entendía el periodismo como servicio público, ética y compromiso con la comunidad. Cabe señalar que la primera mujer en ser nombrada como parte del Colegio Regional, en abril de 1974, es la magallánica Patricia Stambuk Mayorga.

Esa vida gremial siguió creciendo con el aporte de muchas personas que marcaron distintas etapas. En las décadas de los 80 y 90, nombres como Moisés Ojeda Aguilar, Carlos Vega Delgado, Wladimiro Martinic, Francisco León Ponce, Julio René Ojeda, Roque Scarpa Martinich, Rolando Martínez, Gerardo Rafael Álvarez, Francisco Eterovic, Pablo Cruz Noceti, y José Calisto ayudaron a sostener el trabajo colectivo, la conversación profesional y la defensa del oficio. Más adelante, en los 2000, continuaron ese recorrido directivos y colegas como Nelso Reyes, Marcelo Pérez, Cristian Morales, Jaime Almonacid, Edmundo Rosinelli, Alfredo Vera, Paula Viano, Claudia Caballero, Andrea González, Claudia Espinoza, María Teresa Sánchez de la Chiara, Isolina Huaiquil, Alejandro Avedaño, Elizabeth Murga, Bárbara Sharp, María Pastora Campos, Pamela Biott, Elia Simeone, Jeanette Antonin, Evelyn Córdova y Loreto Medina, entre otros. Cada uno, desde su lugar, aportó a que el gremio siguiera vivo, abierto y conectado con la realidad regional.

Hoy, sin embargo, el aniversario también nos obliga a mirar los desafíos. La profesión enfrenta una crisis de confianza, presión económica sobre los medios, precariedad en varias redacciones y la llegada de la inteligencia artificial generativa, que abre posibilidades pero también riesgos éticos. La tecnología puede ayudar a investigar, resumir, traducir o sistematizar información. Pero no puede reemplazar el criterio profesional, la verificación, la responsabilidad ni el vínculo humano con las fuentes y las audiencias.

Desde Magallanes, el desafío es doble. Primero, cuidar la calidad del periodismo local, porque en regiones como la nuestra la prensa cumple una función que va más allá de informar: conecta a la ciudadanía con su territorio y fortalece el sentido de pertenencia. Segundo, defender condiciones dignas para el oficio, porque sin medios regionales sólidos no hay debate público robusto ni desarrollo con mirada territorial.

Por eso, celebrar 70 años del Colegio de Periodistas no debe quedarse en la nostalgia. Debe ser una invitación a renovar el compromiso con la verdad, con la ética y con la comunidad. Heredamos una tradición valiosa: la de periodistas que entendieron que informar era también cuidar la democracia. Y nuestro destino, si queremos estar a la altura de esa herencia, es seguir haciendo un periodismo humano, riguroso y útil para Chile y para Magallanes.

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