20 de junio de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | EL NUEVO PODER DE LAS REDES Y LA OPINIÓN PÚBLICA
Por: Arturo Storaker
Durante mucho tiempo se dijo que la información era poder. Hoy esa afirmación sigue siendo
cierta, pero con una diferencia fundamental: en la era digital ya no basta con informar. El
verdadero poder muchas veces está en la capacidad de instalar temas, moldear percepciones
y orientar las conversaciones públicas. Las redes sociales y los medios digitales han
transformado la forma en que nos informamos, pero también la manera en que se
construyen reputaciones, se juzgan conductas y se ejerce influencia política.
En este nuevo escenario, la velocidad suele imponerse a la reflexión y el impacto emocional
compite con la búsqueda de objetividad. Un video de pocos segundos, una publicación viral o
una denuncia difundida masivamente pueden generar efectos políticos y sociales inmediatos,
incluso antes de que existan antecedentes suficientes para establecer responsabilidades o
conocer toda la verdad de los hechos.
La discusión ya no es solamente sobre libertad de expresión o libertad de prensa. También
es sobre cómo una sociedad democrática enfrenta el riesgo de que las percepciones se
transformen en sentencias anticipadas y de que la popularidad de una narrativa termine
pesando más que la evidencia que la sustenta.
La revolución digital democratizó la información. Hoy cualquier persona puede acceder a
noticias en tiempo real, expresar opiniones y participar en debates públicos desde un
teléfono móvil. Ese avance debe valorarse. Sin embargo, también ha traído un fenómeno que
merece reflexión: la creciente tendencia a confundir información con influencia.
Durante décadas, el periodismo se construyó sobre principios relativamente claros:
investigar, contrastar fuentes y entregar antecedentes para que los ciudadanos formaran su
propia opinión. La aparición de redes sociales, plataformas digitales y nuevos formatos
audiovisuales cambió radicalmente ese escenario. Hoy la competencia ya no es solamente
por informar primero, sino por captar atención, generar reacciones y mantener audiencias
cautivas.
En este nuevo ecosistema, la noticia muchas veces deja de ser el punto de llegada para
transformarse en el punto de partida de una narrativa. Un titular, un reel de pocos segundos
o una denuncia publicada en redes puede instalar una percepción que luego se reproduce
miles de veces antes de que existan antecedentes suficientes para confirmar o descartar los
hechos.
La lógica digital premia el impacto. Los algoritmos favorecen aquello que provoca emociones
intensas: indignación, sorpresa, miedo o enojo. En consecuencia, el incentivo muchas veces
no está en explicar la complejidad de los hechos, sino en convertirlos en un tema obligado de
conversación.
Esto tiene efectos políticos evidentes. La denuncia pública adquiere una fuerza enorme,
incluso antes de que intervengan los organismos encargados de investigar. En ocasiones, la
opinión pública comienza a emitir su propio veredicto mientras los antecedentes aún están
1 / 2 siendo recopilados. El juicio social puede instalarse mucho antes que el juicio institucional.
No se trata de cuestionar el valor de las denuncias ni el rol fiscalizador de los medios. Una
democracia sana necesita prensa libre, investigación periodística y ciudadanos informados.
El problema surge cuando la búsqueda de impacto desplaza la búsqueda de verdad, o
cuando la instalación de una percepción parece más importante que la comprobación de los
hechos.
Tampoco es extraño que muchas personas o instituciones afectadas opten por guardar
silencio. Existe la creencia de que responder amplifica la polémica y que el tiempo terminará
diluyendo el episodio. Sin embargo, en el mundo digital el silencio puede ser interpretado de
otra manera. Cuando una narrativa se instala sin contrapunto, corre el riesgo de
consolidarse como verdad para una parte importante de la audiencia.
Las redes sociales han creado una nueva forma de poder. Ya no depende únicamente de
cargos públicos, recursos económicos o liderazgo político. También surge de la capacidad de
instalar temas, definir marcos interpretativos y convertir determinados asuntos en
conversación obligada. Quien logra influir sobre la percepción pública acumula una forma de
poder que muchas veces resulta tan efectiva como cualquier estructura tradicional.
El desafío para la ciudadanía es distinguir entre información y construcción de tendencias;
entre hechos comprobados y percepciones amplificadas; entre el legítimo ejercicio del
periodismo y la tentación de transformar cada denuncia en una sentencia anticipada.
La democracia necesita una prensa libre, medios diversos y ciudadanos informados. Pero
también necesita responsabilidad, rigor y capacidad de discernimiento. La tecnología ha
multiplicado las voces, lo que sin duda es un avance. Sin embargo, también ha multiplicado
la capacidad de influir, presionar y condenar antes de tiempo.
El desafío de nuestro tiempo no es limitar la libertad de expresión, sino fortalecer una
cultura pública más exigente. Una sociedad que confunde tendencia con verdad corre el
riesgo de reemplazar el análisis por la reacción, la justicia por la sospecha y el debate por el
juicio anticipado.
Las redes sociales y los medios digitales seguirán siendo actores fundamentales de la vida
pública. La pregunta es si ese poder será utilizado para enriquecer la deliberación
democrática o para profundizar una lógica donde el impacto vale más que la verdad. De esa
respuesta dependerá, en buena medida, la calidad de nuestra convivencia democrática en
los años que vienen.
Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.
Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.