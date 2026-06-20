COLUMNA DE OPINIÓN | EL NUEVO PODER DE LAS REDES Y LA OPINIÓN PÚBLICA

Durante mucho tiempo se dijo que la información era poder. Hoy esa afirmación sigue siendo

cierta, pero con una diferencia fundamental: en la era digital ya no basta con informar. El

verdadero poder muchas veces está en la capacidad de instalar temas, moldear percepciones

y orientar las conversaciones públicas. Las redes sociales y los medios digitales han

transformado la forma en que nos informamos, pero también la manera en que se

construyen reputaciones, se juzgan conductas y se ejerce influencia política.



En este nuevo escenario, la velocidad suele imponerse a la reflexión y el impacto emocional

compite con la búsqueda de objetividad. Un video de pocos segundos, una publicación viral o

una denuncia difundida masivamente pueden generar efectos políticos y sociales inmediatos,

incluso antes de que existan antecedentes suficientes para establecer responsabilidades o

conocer toda la verdad de los hechos.

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La discusión ya no es solamente sobre libertad de expresión o libertad de prensa. También

es sobre cómo una sociedad democrática enfrenta el riesgo de que las percepciones se

transformen en sentencias anticipadas y de que la popularidad de una narrativa termine

pesando más que la evidencia que la sustenta.

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La revolución digital democratizó la información. Hoy cualquier persona puede acceder a

noticias en tiempo real, expresar opiniones y participar en debates públicos desde un

teléfono móvil. Ese avance debe valorarse. Sin embargo, también ha traído un fenómeno que

merece reflexión: la creciente tendencia a confundir información con influencia.

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Durante décadas, el periodismo se construyó sobre principios relativamente claros:

investigar, contrastar fuentes y entregar antecedentes para que los ciudadanos formaran su

propia opinión. La aparición de redes sociales, plataformas digitales y nuevos formatos

audiovisuales cambió radicalmente ese escenario. Hoy la competencia ya no es solamente

por informar primero, sino por captar atención, generar reacciones y mantener audiencias

cautivas.

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En este nuevo ecosistema, la noticia muchas veces deja de ser el punto de llegada para

transformarse en el punto de partida de una narrativa. Un titular, un reel de pocos segundos

o una denuncia publicada en redes puede instalar una percepción que luego se reproduce

miles de veces antes de que existan antecedentes suficientes para confirmar o descartar los

hechos.

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La lógica digital premia el impacto. Los algoritmos favorecen aquello que provoca emociones

intensas: indignación, sorpresa, miedo o enojo. En consecuencia, el incentivo muchas veces

no está en explicar la complejidad de los hechos, sino en convertirlos en un tema obligado de

conversación.

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Esto tiene efectos políticos evidentes. La denuncia pública adquiere una fuerza enorme,

incluso antes de que intervengan los organismos encargados de investigar. En ocasiones, la

opinión pública comienza a emitir su propio veredicto mientras los antecedentes aún están

1 / 2 siendo recopilados. El juicio social puede instalarse mucho antes que el juicio institucional.

No se trata de cuestionar el valor de las denuncias ni el rol fiscalizador de los medios. Una

democracia sana necesita prensa libre, investigación periodística y ciudadanos informados.

El problema surge cuando la búsqueda de impacto desplaza la búsqueda de verdad, o

cuando la instalación de una percepción parece más importante que la comprobación de los

hechos.

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Tampoco es extraño que muchas personas o instituciones afectadas opten por guardar

silencio. Existe la creencia de que responder amplifica la polémica y que el tiempo terminará

diluyendo el episodio. Sin embargo, en el mundo digital el silencio puede ser interpretado de

otra manera. Cuando una narrativa se instala sin contrapunto, corre el riesgo de

consolidarse como verdad para una parte importante de la audiencia.

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Las redes sociales han creado una nueva forma de poder. Ya no depende únicamente de

cargos públicos, recursos económicos o liderazgo político. También surge de la capacidad de

instalar temas, definir marcos interpretativos y convertir determinados asuntos en

conversación obligada. Quien logra influir sobre la percepción pública acumula una forma de

poder que muchas veces resulta tan efectiva como cualquier estructura tradicional.

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El desafío para la ciudadanía es distinguir entre información y construcción de tendencias;

entre hechos comprobados y percepciones amplificadas; entre el legítimo ejercicio del

periodismo y la tentación de transformar cada denuncia en una sentencia anticipada.

La democracia necesita una prensa libre, medios diversos y ciudadanos informados. Pero

también necesita responsabilidad, rigor y capacidad de discernimiento. La tecnología ha

multiplicado las voces, lo que sin duda es un avance. Sin embargo, también ha multiplicado

la capacidad de influir, presionar y condenar antes de tiempo.

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El desafío de nuestro tiempo no es limitar la libertad de expresión, sino fortalecer una

cultura pública más exigente. Una sociedad que confunde tendencia con verdad corre el

riesgo de reemplazar el análisis por la reacción, la justicia por la sospecha y el debate por el

juicio anticipado.

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Las redes sociales y los medios digitales seguirán siendo actores fundamentales de la vida

pública. La pregunta es si ese poder será utilizado para enriquecer la deliberación

democrática o para profundizar una lógica donde el impacto vale más que la verdad. De esa

respuesta dependerá, en buena medida, la calidad de nuestra convivencia democrática en

los años que vienen.

