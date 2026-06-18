EXITOSA 18° VERSIÓN DE LA FERIA AUSTRAL DE EDUCACIÓN EN PUERTO NATALES

Este martes 16 de junio se desarrolló en el gimnasio del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales la XVIII versión de la Feria Austral de Educación "De la Pampa al Estrecho", iniciativa organizada conjuntamente por dicho establecimiento y el British School de Punta Arenas. La actividad tuvo como propósito acercar a los jóvenes de la región diversas alternativas académicas, vocacionales y profesionales, contribuyendo a la construcción de sus proyectos de vida.



La feria congregó a instituciones de educación superior, organismos públicos y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Entre los expositores participantes estuvieron la Universidad Andrés Bello, Universidad Austral de Chile, Universidad de Magallanes, Universidad San Sebastián, Universidad del Desarrollo, Universidad Técnica Federico Santa María, INACAP, CFT Magallanes, Universidad Santo Tomás, Escuela Moderna de Música y Danza, SERNAC, Carabineros de Chile, Ejército de Chile, Cantón de Reclutamiento, Armada de Chile, AFS Programas Interculturales y Publicaciones Alto Muro.



La ceremonia inaugural contó con las palabras de bienvenida de la coordinadora de Apoyo del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, Marisel Chacón, integrante del equipo organizador de la actividad. Posteriormente, el rector del establecimiento, Alex Contreras, destacó la importancia de esta instancia para los estudiantes de la comuna y de la región.



“Este es un hito para nuestra comuna, porque está pensado para todos los jóvenes de la ciudad. Agradecemos a cada una de las instituciones presentes por mostrar lo mejor de sus propuestas, permitiendo que los estudiantes puedan visualizar distintos caminos para proyectar su futuro, ya sea en el ámbito universitario, técnico o en las Fuerzas Armadas. Los invitamos a aprovechar al máximo esta oportunidad”, señaló.



Como parte del programa inaugural, se realizó una bendición del encuentro a cargo del diácono permanente Juan Peña, representante legal del establecimiento, destacando el sello salesiano que caracteriza a la comunidad educativa organizadora.



Respecto de esta nueva edición de la feria, Marisel Chacón destacó el esfuerzo realizado para ampliar la participación de instituciones expositoras. “Hemos querido convocar a la mayor cantidad posible de casas de estudio, instituciones y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, para que puedan orientar a los estudiantes, entregarles información relevante y acompañarlos en la reflexión sobre las decisiones que formarán parte de su proyecto de vida”, expresó.



Durante la jornada, estudiantes de enseñanza media de diversos establecimientos educacionales de Puerto Natales recorrieron los distintos stands, recibieron orientación personalizada y resolvieron inquietudes relacionadas con sus futuras opciones académicas y laborales. Entre los establecimientos participantes estuvieron el Colegio Puerto Natales, Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, Liceo Bicentenario María Mazzarello, Liceo Bicentenario de Excelencia Gabriela Mistral, CEIA Carlos Yáñez Moya y el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.



Asimismo, los estudiantes de cuarto medio del establecimiento anfitrión participaron en una charla virtual impartida por la Pontificia Universidad Católica de Chile, instancia que les permitió conocer de primera fuente su oferta académica y las oportunidades de formación que ofrece la institución.



Tras su paso por Puerto Natales, la Feria Austral de Educación continuará su recorrido en Punta Arenas, donde se desarrollará este jueves 18 de junio, reafirmando su compromiso de acercar oportunidades de formación y orientación vocacional a los jóvenes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La organización agradeció el compromiso de las instituciones participantes y el trabajo de los equipos que hicieron posible la realización de esta nueva versión de la feria, consolidada como uno de los principales espacios de orientación académica y vocacional para los estudiantes de la zona austral.

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