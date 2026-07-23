CECILIA FELIU ABORDÓ ESTILOS DE ENSEÑANZA, NORMAS FAMILIARES Y TRADICIONES EN CONVERSANDO CON CRISTINA

La decana de la Universidad de Santiago, Cecilia Feliu, participó en una nueva edición de Conversando con Cristina, espacio dedicado a reflexionar sobre educación, familia, crianza, tradiciones y experiencias que han marcado a distintas generaciones.

Durante la entrevista, se abordaron los estilos de enseñanza que antiguamente utilizaban madres, padres, abuelas y abuelos para orientar a sus hijos, muchas veces a través de normas, dichos populares, advertencias, relatos y costumbres transmitidas en la vida cotidiana.

El diálogo permitió recordar cómo la educación familiar no solo ocurría en la escuela, sino también en el hogar, en la conversación diaria y en aquellas frases que formaban carácter, enseñaban respeto, promovían responsabilidad y buscaban corregir conductas desde la sabiduría popular.

En el programa también se conversó sobre la importancia de las tradiciones orales, especialmente aquellas vinculadas a la cultura chilota, tan presente en Magallanes por la historia migratoria de muchas familias provenientes del archipiélago. Entre los relatos mencionados estuvieron el Caleuche, el Trauco, la Pincoya, el Imbunche y la Fiura, leyendas que forman parte de una memoria cultural transmitida de generación en generación.

La conversación destacó que estos relatos no solo entretenían, sino que también funcionaban como formas de enseñanza, cuidado, advertencia y vínculo con la naturaleza. A través de ellos, las familias transmitían valores, respeto por el mar, por el clima, por la comunidad y por las fuerzas naturales que forman parte de la vida en el sur de Chile.

Finalmente, el espacio valoró la riqueza de la cultura chilota, sus mitos, bailes, comidas, celebraciones y tradiciones comunitarias como la minga, destacando el esfuerzo, la solidaridad y la alegría como elementos fundamentales de su identidad.







