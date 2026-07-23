Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de julio de 2026

MARÍA CRISTINA DONETCH JURÓ COMO ABOGADA INTEGRANTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

El presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Villa, tomó juramento hoy -jueves 23 de julio- a María Cristina Donetch como abogada integrante del tribunal de alzada.

abogadatribunalalzada

María Cristina Donetch asume en el primer orden de precedencia para formar sala, junto a las dos abogadas integrantes que juraron en marzo del presente año; y asume en la vacante que desistió Gustava Moraga, inicialmente nombrada para el cargo.

“Estoy muy contenta al iniciar este tremendo desafío en mi carrera profesional y orgullosa de poder representar el derecho de mi alma matter y de la Universidad de Magallanes”, indicó, tras el juramento, la nueva abogada integrante.

Donetch es abogada de la Universidad del Desarrollo y su trayectoria profesional la ha ejercido íntegramente en la Universidad de Magallanes; primero como docente del Departamento de Derecho, luego como jefa de carrera y directora de la misma facultad. Actualmente, es profesora del Departamento de Administración y Economía de la casa de estudios superiores y, hasta la fecha, se desempeñó como jefa de unidad de Control de Legalidad de Contraloría de la Universidad y también se ejerce como abogada de esa misma unidad.

Asimismo, es magíster en educación mención curriculum y derecho tributario y, además, ha realizado una serie de publicaciones académicas en el ámbito de educación en el derecho, sobre economía y derecho tributario.


FOTO CORTE PUQ NIEVE

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Leer Más

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
nuestrospodcast
carabineros

MAGALLANES FORTALECE LA SEGURIDAD CON LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN S.E.B.V. DE CARABINEROS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
abogadatribunalalzada

MARÍA CRISTINA DONETCH JURÓ COMO ABOGADA INTEGRANTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
secreducescuelasabiertas

MÁS DE 50 DIRIGENTES ESTUDIANTILES PARTICIPARON EN EL PRIMER ENCUENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA CONSTRUIR EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ESNNA

CORMAG RECIBE DISTINCIÓN POR SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA NIÑEZ EN EL TURISMO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250