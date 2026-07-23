MARÍA CRISTINA DONETCH JURÓ COMO ABOGADA INTEGRANTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

María Cristina Donetch asume en el primer orden de precedencia para formar sala, junto a las dos abogadas integrantes que juraron en marzo del presente año; y asume en la vacante que desistió Gustava Moraga, inicialmente nombrada para el cargo.

“Estoy muy contenta al iniciar este tremendo desafío en mi carrera profesional y orgullosa de poder representar el derecho de mi alma matter y de la Universidad de Magallanes”, indicó, tras el juramento, la nueva abogada integrante.

Donetch es abogada de la Universidad del Desarrollo y su trayectoria profesional la ha ejercido íntegramente en la Universidad de Magallanes; primero como docente del Departamento de Derecho, luego como jefa de carrera y directora de la misma facultad. Actualmente, es profesora del Departamento de Administración y Economía de la casa de estudios superiores y, hasta la fecha, se desempeñó como jefa de unidad de Control de Legalidad de Contraloría de la Universidad y también se ejerce como abogada de esa misma unidad.

Asimismo, es magíster en educación mención curriculum y derecho tributario y, además, ha realizado una serie de publicaciones académicas en el ámbito de educación en el derecho, sobre economía y derecho tributario.