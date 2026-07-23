23 de julio de 2026
MARÍA CRISTINA DONETCH JURÓ COMO ABOGADA INTEGRANTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS
El presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Villa, tomó juramento hoy -jueves 23 de julio- a María Cristina Donetch como abogada integrante del tribunal de alzada.
María Cristina Donetch asume en el primer orden de precedencia para formar sala, junto a las dos abogadas integrantes que juraron en marzo del presente año; y asume en la vacante que desistió Gustava Moraga, inicialmente nombrada para el cargo.
“Estoy muy contenta al iniciar este tremendo desafío en mi carrera profesional y orgullosa de poder representar el derecho de mi alma matter y de la Universidad de Magallanes”, indicó, tras el juramento, la nueva abogada integrante.
Donetch es abogada de la Universidad del Desarrollo y su trayectoria profesional la ha ejercido íntegramente en la Universidad de Magallanes; primero como docente del Departamento de Derecho, luego como jefa de carrera y directora de la misma facultad. Actualmente, es profesora del Departamento de Administración y Economía de la casa de estudios superiores y, hasta la fecha, se desempeñó como jefa de unidad de Control de Legalidad de Contraloría de la Universidad y también se ejerce como abogada de esa misma unidad.
Asimismo, es magíster en educación mención curriculum y derecho tributario y, además, ha realizado una serie de publicaciones académicas en el ámbito de educación en el derecho, sobre economía y derecho tributario.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.