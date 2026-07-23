MAGALLANES SE PREPARA PARA SER SEDE DE UNO DE LOS TRES GRANDES FESTIVALES DE LAS CIENCIAS DE CHILE

El Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Macrozona Austral, Carlos Olave Solar, abordó esta mañana diversos desafíos y avances del sector durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que destacó el creciente posicionamiento de Magallanes como un referente nacional e internacional en investigación científica.

Uno de los temas centrales fue el papel estratégico que ocupa la Antártica en el desarrollo regional. En ese contexto, la autoridad valoró el reciente lanzamiento del programa Transforma Antártica impulsado por Corfo, destacando que se trata de una iniciativa orientada a fortalecer la presencia y proyección del país en el continente blanco.

“La política antártica es una política de Estado, una política que se va fortaleciendo año a año, no se ha sacado de la agenda de ningún gobierno porque evidentemente somos parte de un tratado internacional. Tenemos conexión directa con la Antártica, somos el país más cercano a la Antártica, por lo que para nosotros siempre va a ser un punto de apoyo”, afirmó.

Olave sostuvo además que durante las últimas décadas se ha consolidado una mayor integración de la Antártica en la identidad regional, a través de programas educativos, iniciativas científicas y actividades de divulgación que han contribuido a fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía con el territorio antártico.



Impulso a las mujeres en ciencia y tecnología



Durante la conversación, el Seremi también destacó la apertura de las postulaciones al Premio Inspíratech 2026, iniciativa que busca reconocer a mujeres y niñas vinculadas a las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Según explicó, este tipo de acciones apuntan a reducir brechas históricas y promover una mayor participación femenina en disciplinas que tradicionalmente han estado masculinizadas.

“Lo que se hace es tratar de que más mujeres trabajen en esas áreas de la ciencia, de la industria en general y que se potencie, que se premie y se valore los esfuerzos que tienen las mujeres, niñas y adolescentes para trabajar en esas áreas”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo colaborativo con otras instituciones públicas para promover el emprendimiento y la innovación liderada por mujeres en la región.



Investigación regional con impacto internacional



Otro de los temas abordados fue la reciente participación del investigador de la Universidad de Magallanes, Sergio Radic, en actividades vinculadas al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), donde presentó investigaciones relacionadas con la captura de carbono en praderas de la Patagonia.

Para Olave, este tipo de experiencias reflejan el nivel de desarrollo científico existente en la región.

“Creo que hay investigación que se hace a nivel local que tiene impacto nacional e internacional a la vez, y el doctor Sergio Radic fue a poner el nombre de Magallanes también allá en Europa, mostrando su trabajo y la importancia que tiene para la agricultura y la ganadería acá en la región la captura de carbono”, expresó.

En esa línea, destacó las múltiples oportunidades de investigación que ofrece Magallanes, desde estudios antárticos y subantárticos hasta el análisis de macroalgas, cambio climático, biodiversidad y ciencias oceánicas.



Magallanes lidera en publicaciones científicas por habitante



El Seremi también entregó antecedentes sobre el desempeño científico regional, indicando que Magallanes registra los mayores índices de publicaciones científicas por habitante a nivel nacional.

“La cantidad de publicaciones por habitante, si hacemos un índice comparativo, son alrededor de 230 publicaciones por cada 10 mil habitantes en los últimos diez años aproximadamente. La región que nos sigue está entre 140 y 170 publicaciones por cada 10 mil habitantes. Por lo tanto, nuestro índice es muy alto y eso nos demuestra que en realidad la vocación científica de la región de Magallanes es muy fuerte”, afirmó.



Avanza la ley de transferencia tecnológica



Respecto al desarrollo del ecosistema de innovación, Olave informó que la Ley de Transferencia Tecnológica se encuentra en su etapa final de tramitación, a la espera de los últimos procesos constitucionales y administrativos para su promulgación.

La normativa permitirá una mayor vinculación entre universidades, centros de investigación y empresas, facilitando la creación de emprendimientos basados en conocimiento científico y el aprovechamiento de patentes generadas con apoyo estatal.

“Estamos prácticamente en el último proceso para que la ley de transferencia tecnológica sea una ley vigente en Chile y permita a las universidades, a los investigadores, ser parte de las empresas de innovación y que tengan esas facilidades también para ser constructores de empresas de base científico tecnológica”, indicó.



Feria Antártica Escolar y Festival de las Ciencias



La autoridad también destacó la alta convocatoria que registró este año la Feria Antártica Escolar, iniciativa organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y financiada por el Ministerio de Ciencia, que recibió más de 400 postulaciones a nivel nacional.

“La Feria Antártica Escolar es una de las ferias más importantes que tenemos a nivel nacional porque nos conecta a los niños y jóvenes directamente con la Antártica y genera esa inspiración de que puedan trabajar mucho más en investigación”, señaló.

Finalmente, adelantó que Magallanes será una de las tres regiones del país que albergarán una versión ampliada del Festival de las Ciencias 2026, junto a Antofagasta y Santiago.

“El Festival de las Ciencias es muy importante porque se viene haciendo desde el año 2019 y este año hay tres regiones que van a tener un festival más grande: Antofagasta, Santiago y Magallanes”, indicó.

La actividad se desarrollará durante octubre y contemplará espacios de divulgación científica, exposiciones, actividades culturales y participación de instituciones vinculadas al conocimiento y la innovación, con el objetivo de acercar la ciencia a toda la comunidad magallánica.





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