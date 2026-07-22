"ZONA FRANCA OPERA EN TOTAL OPACIDAD" CONSEJERO ARECHETA CUESTIONA EL MODELO Y APUNTA AL GOBIERNO REGIONAL "EL CONTRATO QUE HAY ES UN CONTRATO MUY DEFICIENTE"

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó esta mañana diversos temas de interés regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde destacó la aprobación de recursos para el Gran Premio de la Hermandad, planteó la necesidad de fortalecer el deporte motor como una industria para Magallanes y formuló críticas a la ejecución de proyectos impulsados por el Gobierno Regional.

En primer término, Arecheta valoró la aprobación de cerca de 50 millones de pesos para la realización del Gran Premio de la Hermandad, calificándolo como un evento patrimonial para la región y con un potencial que, a su juicio, aún no ha sido plenamente aprovechado.







"Yo estoy muy contento de haber podido aprobar el Gran Premio de la Hermandad porque es una carrera histórica. Obviamente para llevarla a cabo se necesitan recursos y no era una suma muy elevada la verdad. El desafío que tenemos, y que se lo planteé ahí a la dirigencia de ADELFA, es poder hacer de esta carrera un RallyMobil. Acá el deporte tuerca en Magallanes es muy fuerte y yo no logro entender por qué no estamos potenciando el deporte tuerca. No como para financiar un grupo individual. Eso puede ser una industria acá."



El consejero sostuvo que la competencia reúne características únicas, al desarrollarse entre Chile y Argentina y recorrer paisajes patagónicos, elementos que podrían transformarla en un atractivo turístico y deportivo de alcance nacional e incluso internacional.







"La carrera de la Hermandad era una carrera preciosa. Es una carrera que abre la frontera entre dos países, los paisajes son preciosos, también es una escuela de pilotos. Es una carrera que tiene un potencial de ser, por los 50 años, un hito a nivel nacional y exportable eventualmente más adelante a nivel internacional."



En esa línea, hizo un llamado a profesionalizar el evento, fortalecer su organización y sumar financiamiento privado para potenciar su desarrollo.







"Tenemos que pensar en el siguiente nivel que es profesionalizar esta carrera y transformarla en lo que la carrera se merece, que es una carrera ya no de carácter regional, sino que de carácter nacional, pensando en el siguiente nivel que sería una cuestión más internacional."





Recuperar el automovilismo regional



Durante la conversación, Arecheta afirmó que el automovilismo ha sido históricamente una de las disciplinas deportivas más relevantes de Magallanes y que requiere una estrategia de largo plazo para recuperar espacios que, según indicó, se han ido perdiendo.







"Tenemos que recuperar los espacios que tradicionalmente fueron del automovilismo en Magallanes y las carreras que unían no solamente al mundo tuerca, sino que a las familias."



Asimismo, señaló que el apoyo estatal no debe limitarse únicamente a recursos económicos.







"Yo creo que tanto el boxeo como otras disciplinas como el automovilismo necesitan el apoyo estatal, pero no solamente económico. Muchas veces estas directivas no se pueden hacer cargo de temas organizativos porque se hace muchas veces a pulso, sin cobrar nada. Yo creo que podemos hacer más y ahí tiene que haber un enfoque que no necesariamente tiene que ver con un tema de recursos, sino que también de voluntades y de gestión."





Críticas a la ejecución de proyectos regionales



Consultado por iniciativas que permanecen sin concretarse pese a contar con aprobación presupuestaria, el consejero cuestionó la capacidad de gestión del Ejecutivo regional.







"Tenemos un montón de proyectos que están votados, con 'v' corta porque fueron aprobados por el Consejo Regional, y votados con 'b' larga porque están aprobados pero no se hacen. Votamos un montón de cuestiones en el Consejo Regional que quedan votadas y no se hacen, y eso genera una frustración en la ciudadanía."



Agregó que existe una excesiva preocupación por los anuncios públicos por sobre la materialización de las obras.







"Tenemos a muchas autoridades tonteando, sacando titulares y haciendo absolutamente nada. La gente lo ve porque es obvio. Finalmente las cosas que se hacen no son."





Plan de Zonas Extremas



Respecto a la segunda etapa del Plan de Zonas Extremas (PEDZE), Arecheta manifestó que aún persisten dudas sobre los criterios que determinarán la asignación de nuevos recursos.







"Yo creo que el Gobierno no ha sido claro. Yo lo solicité, no tuve respuesta de cómo o qué es lo que tiene que cumplir el Gobierno Regional para recibir ese dinero adicional. Entonces lo que uno ve es que finalmente lo que va a primar es la arbitrariedad."





Diferencias entre el Gobierno Regional y el municipio



Otro de los temas abordados fue la discusión sobre el nombre del futuro edificio que albergará la Biblioteca y Archivo Regional. En ese contexto, Arecheta criticó la relación entre el gobernador regional y el alcalde de Punta Arenas.







"Yo lamento la actitud que tiene siempre el gobernador regional con el alcalde. El llamado es a las autoridades a ponerse de acuerdo y al gobernador, en este y otros temas, dejar de actuar como un niño."



Añadió que las diferencias políticas no deberían afectar el desarrollo de proyectos para la comunidad.







"No todo se justifica en un contexto electoral y mucho menos dejar proyectos de la provincia de Magallanes como lo hace habitualmente el gobernador para que el alcalde no corte la cinta."





Zona Franca



En la parte final de la entrevista, el consejero se refirió al debate sobre el futuro del sistema franco y cuestionó el funcionamiento del actual contrato de concesión.

Según explicó, el objetivo original de la Zona Franca era abaratar el costo de vida para los habitantes de Magallanes, propósito que, a su juicio, no se está cumpliendo.







"Cuando uno mira el origen de Zona Franca y los objetivos establecidos en la ley, uno de los objetivos es precisamente abaratar el costo de los productos a los magallánicos y lo que uno ve es que eso no está sucediendo."



Arecheta anunció que continuará impulsando el trabajo de la comisión especial del Consejo Regional dedicada al análisis del modelo de concesión.







"Zona Franca opera en total opacidad. La comisión de seguimiento a la que alude muchas veces la concesionaria no funciona. El gobernador no la convoca, tarde, mal y nunca, y los informes no los pasan."



Finalmente, cuestionó la postura del gobernador respecto al actual sistema de administración.







"El gobernador parece el abogado de la concesionaria cuando el gobernador es contraparte de la concesionaria. Y eso a mí me parece terrible."



El consejero concluyó señalando que el debate sobre la Zona Franca resulta necesario para la región.







"Me alegro que haya generado el debate que está generando, porque acá no estamos hablando de un supermercado o de alguna tienda de zapatos. Estamos hablando de algo que está en el corazón de los magallánicos. Lo que uno está viendo es un contrato pésimo que hace que Renta Inmobiliaria se llene los bolsillos y eso me parece inaceptable."



