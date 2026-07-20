CORE ARTURO DÍAZ ADVIERTE INCERTIDUMBRE POR RECURSOS PARA CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN Y LLAMA A RESGUARDAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE MAGALLANES

El consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, participó la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde realizó un balance del funcionamiento del Consejo Regional y expresó su preocupación por la incertidumbre presupuestaria que, a su juicio, afecta la continuidad de diversos convenios de programación y proyectos estratégicos para la región.

Durante la entrevista, Díaz sostuvo que el Consejo Regional ha continuado aprobando importantes recursos para iniciativas habitacionales, infraestructura y proyectos comunitarios, aunque aseguró que existen dificultades internas que, desde su perspectiva, ralentizan parte del trabajo.







"Seguimos la misma dinámica que lo he dicho varias veces. Acá tenemos un grupo de consejeros regionales que de repente, desde mi punto de vista, obstaculizan un poco la gestión del Gobierno Regional (...) y a pesar de eso estamos tratando de avanzar para beneficio de los y las habitantes de la región de Magallanes."



Como presidente de la Comisión Social del Consejo Regional, el consejero también manifestó su molestia por la ausencia de autoridades del área social en una sesión convocada para analizar la situación de las residencias de adultos mayores.







"Habíamos hecho una comisión especial para ver cuál era la situación de las casas de los adultos mayores. Invitamos a la Seremi de Desarrollo Social, también a la persona del Senama y simplemente no fueron (...) esperamos que asistan porque esto no se trata de colores políticos, los adultos mayores hay que apoyarlos."





Incertidumbre en los convenios de programación



Uno de los principales temas abordados fue la continuidad de los convenios de programación entre el Gobierno Regional y distintos ministerios.

Díaz explicó que estos instrumentos permiten financiar grandes obras mediante aportes compartidos entre ambas instituciones, pero advirtió que actualmente existen dudas respecto a la disponibilidad de recursos.







"Yo creo que el sello en este momento de este gobierno es estar muy mano guagua con los recursos (...) hay algunos convenios en que ni siquiera tenemos certeza si estos fondos van a llegar."



Respecto al convenio de programación en materia habitacional, afirmó que el avance registrado durante los últimos años debe mantenerse al margen de diferencias políticas.







"Yo espero y pongo a disposición siempre mi aprobación cuando se trate del tema vivienda (...) entendemos la vivienda como un derecho social básico y en ese sentido no pueden haber colores políticos."





Preocupación por infraestructura portuaria y desarrollo regional



El consejero también se refirió a la incertidumbre respecto al financiamiento para obras de infraestructura de la Empresa Portuaria Austral, luego de conocerse la revisión del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A su juicio, la paralización de este financiamiento significaría un retroceso para el desarrollo regional.







"Si esto no se produce, es un retroceso bastante importante, que indudablemente va a afectar el turismo, el intercambio mercantil, etcétera (...) hay políticas de Estado que sobrepasan a los gobiernos."





Salud y falta de compromisos presupuestarios



En materia sanitaria, Díaz valoró la planificación existente para continuar fortaleciendo la red asistencial, aunque aseguró que persiste preocupación por la ausencia de recursos ministeriales comprometidos.







"Toda la programación del diseño y las ideas que se tienen para seguir avanzando están en curso, pero una gran sorpresa es que no están comprometidos los recursos ministeriales."



Añadió que esta situación fue planteada directamente a las autoridades del área durante una comisión del Consejo Regional.



Defensa del Plan de Zonas Extremas



Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas, mecanismo que permite financiar iniciativas que difícilmente obtendrían recomendación social bajo los criterios tradicionales.

En ese contexto, Díaz calificó esta política como uno de los principales avances para las regiones australes y llamó a asegurar su financiamiento.







"Las zonas extremas necesitan mayores recursos, tenemos necesidades que son total y absolutamente diferentes al resto del país (...) tenemos que ponernos la camiseta, agarrar la bandera y pelear que esos recursos lleguen porque es muy, muy importante para la región."





Zona Franca y leyes de excepción



Consultado por la situación de la Zona Franca de Punta Arenas, el consejero afirmó que existe una percepción ampliamente compartida en la región respecto de que el sistema no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue creado.







"La inmensa mayoría de la población de Magallanes tiene la percepción que la Zona Franca no está cumpliendo el objetivo para el cual se creó (...) cuando uno va a comprar se da cuenta que los precios están iguales, incluso en algunos casos más elevados que fuera de Zona Franca."



Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la fiscalización sobre las empresas que acceden a beneficios derivados de las leyes de excepción.



Desarrollo industrial y protección ambiental



En relación con proyectos como el hidrógeno verde, la acuicultura y el desarrollo energético, Díaz sostuvo que el desafío es compatibilizar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.







"El desarrollo industrial es importante (...) cuidar los ecosistemas también es muy, muy importante y yo creo que tenemos que lograr ese equilibrio (...) es posible la convivencia de ambas partes."





Críticas al Gobierno



Durante la conversación, el consejero realizó una crítica al Ejecutivo respecto de la inversión destinada a Magallanes.







"Yo parto de la premisa personal que para mí este gobierno hasta el momento ha sido muy malo y ha sido muy malo para Magallanes."



Como ejemplo, mencionó diferencias en la asignación de recursos para proyectos de infraestructura y expresó preocupación por la situación del Plan de Zonas Extremas.



Caso del delegado provincial de Última Esperanza



Finalmente, Díaz abordó la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, cuestionando la exposición pública de antecedentes médicos de una persona.







"Cuando una persona presenta algún tipo de adicción, cualquiera esta sea, es un antecedente médico (...) indudablemente que el delegado provincial cometió un error."



Asimismo, cuestionó la decisión de instruir únicamente un sumario administrativo.







"Yo por lo menos soy partidario, al igual que la mayoría de los partidos de oposición en el actual gobierno, que esa persona debería salir del cargo."



